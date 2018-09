Hoffnung der Städte zerplatzt

Karlsruhe.Eine Stadt, die schrumpft, büßt Bedeutung ein – und Finanzkraft. Berlin und Hamburg passierte das quasi über Nacht: Seit der jüngsten Volkszählung müssen sie mit deutlich weniger Geld auskommen. Die Uhren zurückdrehen könnte nur noch das Bundesverfassungsgericht. Aber das gestern verkündete Urteil lässt alle Hoffnungen platzen.

Worum geht es bei dem Streit?

2011 findet die erste EU-weite Volkszählung statt. In Deutschland hat es nach der Wiedervereinigung keinen Zensus gegeben, die Daten werden seit mehr als zwei Jahrzehnten fortgeschrieben. Bei der letzten Volkszählung in der Bundesrepublik 1987 schwärmten an die 600 000 Interviewer aus, um jeden Bürger persönlich zu befragen. Nun soll es einfacher gehen: Die Statistiker arbeiten „registergestützt“, nutzen also Daten, die es schon gibt, zum Beispiel bei den Meldeämtern oder der Bundesagentur für Arbeit. Neu befragt wird nur jeder Zehnte – um Lücken zu schließen und Unstimmigkeiten auf den Grund zu gehen.

Weshalb stößt das auf Widerstand?

Den Aufschrei gibt es erst, als 2013 die Ergebnisse vorliegen. Denn zum Stichtag, dem 9. Mai 2011, leben in Deutschland deutlich weniger Menschen als angenommen, rund 80,2 statt knapp 81,8 Millionen. Von einem Tag auf den anderen schrumpfen viele Städte und Gemeinden – mit schmerzlichen Konsequenzen, denn die Einwohnerzahl ist eine zentrale Größe im Finanzausgleich. Berlin verliert rund 180 000 Einwohner und damit 470 bis 490 Millionen Euro jährlich. Hamburg wird um knapp 83 000 Menschen kleiner und büßt im Jahr mehr als 100 Millionen Euro ein.

Warum die Klagen in Karlsruhe?

Die Millionenstädte sehen sich als Opfer der neuen Methode. Tatsächlich haben die Statistiker die Daten der Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern mit anderen Verfahren bereinigt. Liegt es daran, dass vor allem größere Städte Einwohner eingebüßt haben? Oder gab es dort nur besonders viele Karteileichen in den Melderegistern? Als Stadtstaaten, die ihre Verluste nicht in der Fläche kompensieren können, fühlen sich Berlin und Hamburg doppelt hart getroffen. Sie halten den Zensus für angreifbar: nicht ausreichend vorbereitet, zu wenig erprobt, die Ergebnisse für die Betroffenen kaum nachprüfbar. 2015 legen sie die Gesetze zur Prüfung in Karlsruhe vor.

Wie haben die Verfassungsrichter entschieden?

Mehr als eindeutig. In dem 140-seitigen Urteil, an dem seit der Verhandlung fast ein Jahr lang gearbeitet wurde, nehmen sie den Zensus genauestens unter die Lupe – und haben nichts zu beanstanden. Das „registergestützte“ Verfahren koste weniger und schone die Grundrechte der Bürger. Gestützt auf Experten geht der Senat davon aus, dass auch die Befragung sämtlicher Menschen in Deutschland kein verlässlicheres Ergebnis liefern könnte: Verärgerte Bürger verweigern vielleicht die Antwort, und Hunderttausende Interviewer arbeiten bei aller Schulung nicht absolut einheitlich. Im Übrigen hätten die klagenden Stadtstaaten wie alle Länder in der mehr als zehnjährigen Vorbereitungsphase ausreichend Mitwirkungsmöglichkeiten gehabt.

Was bedeutet das Urteil für Berlin und Hamburg?

Erhoffte Nachzahlungen sind endgültig vom Tisch – und nicht nur das. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es weiter zu Mindereinnahmen kommt“, sagt der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). Berlin und Hamburg hoffen jetzt auf 2021, dann findet im neuen Zehn-Jahres-Rhythmus der nächste Zensus statt. Das Urteil verpflichtet den Gesetzgeber, aufgetretene Mängel zu beseitigen. „Der Gang nach Karlsruhe war deshalb nicht umsonst“, sagt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Kollatz glaubt, dass die größeren Städte dadurch vielleicht in der nächsten Runde besser wegkämen. Die Hauptstadt will dafür ihre Melderegister optimieren. Laut Statistischem Bundesamt sind bei den Verwaltungsgerichten noch rund 340 Klagen betroffener Städte und Gemeinden anhängig. Sie alle ruhten, solange das Karlsruher Verfahren lief. Jetzt muss jede Kommune für sich entscheiden, ob sie weiterkämpfen will.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018