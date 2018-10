Hoffnungsträger kassiert herbe Schlappe

Wiesbaden.Bitterer Abend für den einstigen Retter der hessischen Sozialdemokraten: Thorsten Schäfer-Gümbel hat gestern im dritten Anlauf auf das Amt des Ministerpräsidenten für die SPD ein denkbar schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Vor fünf Jahren war der SPD-Spitzenkandidat noch nahe dran, die Chancen für eine rot-grüne Mehrheit standen ganz gut.

Doch dann legte Thorsten Schäfer-Gümbels CDU-Kontrahent Volker Bouffier im September 2013 die Wahl des Landtags mit der Bundestagswahl zusammen. Es war ein geschickter Schachzug: Der – damalige – Angela-Merkel-Bonus verhalf der hessischen CDU, an der Macht zu bleiben. Es kam zu einem schwarz-grünen Bündnis, der SPD blieb nur die Opposition.

Es war ein persönlicher Tiefschlag für „TSG“, wie der 1,92 Meter große SPD-Politiker aus Gießen allseits genannt wird. Auch wenn die Vorzeichen diesmal anders stehen und wohl kaum noch jemand von einem Merkel-Bonus für die CDU spricht: Die SPD muss in ihrem einstigen Stammland herbe Verluste hinnehmen. „TSG“ hat im Endspurt zumindest alles dafür unternommen, dass es nicht so kommt. Seit Wochen ist er mit seinem Bus durch Hessen getourt. Seinen Themen – ganz vorne sind Wohnen und Bildung – ist er treu geblieben. Um den Abwärtstrend zu stoppen, hat er immer wieder die Distanz zur Bundespolitik betont. Zugleich hat er verstärkt die Grünen attackiert.

Schäfer-Gümbel – das bescheinigen ihm auch Gegner – ist fleißig. Zugleich gilt er als Politiker mit hohen moralischen Ansprüchen. Zum disziplinierten Kämpfer hat ihn die eigene Partei gemacht. Schäfer-Gümbel gelang es vor zehn Jahren, die zutiefst gespaltene hessische SPD wieder zu einen. 2008 wollte sich seine Vorgängerin Andrea Ypsilanti trotz gegenteiligen Versprechens mit Hilfe der Linken zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Dies führte zur Katastrophe, weil vier Abweichler nicht mitmachten. Danach rückte der junge Hinterbänkler aus Gießen an die Spitze der Partei.

Wurzeln in Arbeiterfamilie

Aus dem einst belächelten Notnagel wurde ein Hoffnungsträger. In Hessen ist Schäfer-Gümbel an der Parteispitze unumstritten. Auf Bundesebene stieg er zum Vize-Parteichef auf. Politisch kommt „TSG“, der in einem Arbeiterhaushalt groß wurde, aus der linken SPD. Themen wie Gerechtigkeit und Arbeit waren ihm immer wichtig. Geboren im Allgäu kam der älteste Sohn eines Zeitsoldaten nach dem Umzug der Familie in jungen Jahren nach Gießen. Der Vater fuhr dort Lastwagen, die Mutter arbeitete als Putzhilfe. Als einziges der vier Kinder machte er Abitur und studierte danach Politologie. Mit 33 Jahren zog er in den Landtag ein – und wurde Berufspolitiker.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018