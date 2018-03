Hohe Sterblichkeit

Anzeige

New York.Rund 2,6 Millionen Babys weltweit sterben nach einem Bericht des Kinderhilfswerks Unicef jedes Jahr, bevor sie einen Monat alt sind. Rund eine Million davon sterbe noch am Tag der Geburt, heißt es in einem in der Nacht zu gestern in New York veröffentlichten Bericht zur Sterblichkeit bei Neugeborenen. Die schlechtesten Überlebenschancen weltweit haben Babys demnach in Pakistan, der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan. Die Mehrzahl dieser Todesfälle sei vermeidbar, sagte Unicef-Direktorin Henrietta Fore. „Die Welt versagt beim Schutz der ärmsten Babys.“

In Pakistan stirbt dem Bericht zufolge statistisch gesehen eins von 22 Neugeborenen in seinem ersten Lebensmonat, in der Zentralafrikanischen Republik eins von 24 und in Afghanistan eins von 25. Acht der zehn Länder, die in dem Unicef-Ranking am schlechtesten abschneiden, liegen im Afrika südlich der Sahara. Darunter sind etwa Somalia, die in Südafrika gelegene Enklave Lesotho sowie die westafrikanischen Staaten Guinea-Bissau, Mali und die Elfenbeinküste. Vor allem Armut und Konflikte führen dazu, dass schwangere Frauen in deutlich schlechter versorgt werden als in Industrieländern.

Hauptgründe für den Tod von Neugeborenen sind nach Angaben von Unicef Frühgeburt und Probleme bei der Geburt selbst, Lungen- und Hirnhautentzündungen sowie die umgangssprachlich als Blutvergiftung bekannte Sepsis.