Hohe Zustimmung für stärkere Zusammenarbeit in der EU

Ausgesprochen hohe Zustimmung gibt es für eine – wie von Emmanuel Macron befürwortete – deutlich engere Zusammenarbeit in der EU: Mit Verweis auf dieses Ziel des französischen Staatspräsidenten fänden 88% der Deutschen eine klare Intensivierung der Kooperation im europäischen Staatenbund gut, nur 10% sind grundsätzlich dagegen. Zustimmung zu einer deutlich engeren Zusammenarbeit signalisieren neben 89% der Unions-, 94% der SPD-, 82% der FDP-, 90% der Linke- und 98% der Grünen-Anhänger hierbei auch 63% der AfD-Anhänger.*

Mit Blick auf verschiedene Politikbereiche befürworten besonders viele Befragte mehr Kooperation in der Außen­- sowie in der Flüchtlingspolitik. In punkto Finanzen sind die Deutschen etwas reservierter, wollen aber auch hier klar mehrheitlich eine deutlich engere Zusammenarbeit in der EU. Konkret fänden 88% deutlich mehr Zusammenarbeit in der Außenpolitik gut (nicht gut: 8%), 88% sind für eine verstärkte gemeinschaftliche Flüchtlingspolitik (nicht gut: 9%), 83% befürworten eine deutlich engere Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung (nicht gut: 13%) und 62% wollen deutlich mehr transnationale Kooperation in der Finanzpolitik (nicht gut: 32%).

Angela Merkel: Einsatz für ein starkes Europa

Wenn es um ein starkes Europa geht, setzt sich Angela Merkel für 12% der Befragten „zu viel“ ein, für 26% tut Merkel hier „zu wenig“, im Detail für überdurchschnittlich viele Befragte mit höheren Bildungsabschlüssen. Insgesamt 59% finden das Engagement der Bundeskanzlerin für ein starkes Europa „gerade richtig“, darunter Mehrheiten in allen politischen Lagern mit Ausnahme der AfD-Anhänger: In dieser Gruppe sagen überdurchschnittlich viele sowohl „zu viel“ als auch „zu wenig“.