Hohes Interesse an Europawahl, geringfügig mehr Pessimismus bei Konjunkturaussichten

Europawahl: Interesse und Projektion

Mannheim.Das im Vergleich mit früheren Jahren ohnehin hohe Interesse an der Europawahl hat sich nochmals verstärkt: Nach 41% vor zwei Wochen sagen jetzt 48% der Befragten, dass sie sich stark oder sehr stark für die Europawahl interessieren. Im April vor der letzten Europawahl im Jahr 2014 waren das lediglich 28%. Wenig oder kein Interesse an der Europawahl haben nach eigenen Angaben zurzeit 51% der Wahlberechtigten.

Wäre an diesem Sonntag Europawahl, käme die CDU/CSU auf 32% (-1 im Vergleich zur letzten Europawahl-Projektion, KW 13/2019). Die SPD käme nach dieser Projektion – die neben aktuellen Stimmungen und Langfrist-Bindungen vor allem auch das spezifische Beteiligungs- und Abstimmungsverhalten auf dieser Wahlebene beachtet – auf 18% (+/-0). Die Grünen würden etwas verbessert 19% (+1) erreichen, die Linke käme unverändert auf 6% (+/-0), die AfD läge bei 10% (+/-0) und die FDP bei 7% (+/-0). Alle anderen Parteien würden zusammen 8% (+/-0) erzielen.

Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Bei den Politbarometer-Wirtschaftsdaten schwächt sich der – grundsätzlich weiter sehr hohe – Optimismus zu Quartalsbeginn etwas ab: Beim Ist-Zustand wird Deutschlands Ökonomie jetzt weniger häufig positiv beschrieben und bei den Konjunkturaussichten gibt es geringfügig mehr Pessimismus; im Privatbereich sprechen die meisten Wahlberechtigten aber weiter von einer guten Situation.

So stellt sich für 56% (Feb-I: 64%; Mrz-I: 62%) der Befragten die aktuelle Wirtschaftslage in unserem Land derzeit „gut“ dar und für 5% (Feb-I: 7%; Mrz-I: 8%) „schlecht“, 38% (Feb-I: 29%; Mrz-I: 29%) sagen „teils-teils“.

Bei der Konjunkturprognose rechnen 11% (Feb-I: 12%; Mrz-I: 13%) damit, dass es mit der heimischen Wirtschaft „demnächst aufwärts“ geht, 35% (Feb-I: 34%; Mrz-I: 32%) sagen „demnächst abwärts“. 51% der Befragten (Feb-I: 52%; Mrz-I: 54%) erwarten aber „keine großen Änderungen“.

Privat, so die klare Mehrheit von 62% (Feb-I: 66%; Mrz-I: 69%) der Bundesbürger, geht es ihnen finanziell gut, 31% (Feb-I: 28%; Mrz-I: 25%) sagen an dieser Stelle „teils-teils“ und 6% (Feb-I: 6%; Mrz-I: 6%) befinden sich nach eigenem Ermessen in einer schlechten persönlichen Wirtschaftslage.