Hohes Risiko: Wetten gegen Pandemie

Berlin.Die aktuellen Corona-Meldungen dürften derzeit auch einigen Finanzinvestoren Kopfzerbrechen bereiten. Denn sie haben auf ein ungewöhnliches Finanzprodukt gesetzt – in der Hoffnung in den folgenden drei Jahren würde keine weltweite Epidemie, also eine Pandemie, ausbrechen. Doch derzeit sieht alles danach aus, als hätten sie sich verspekuliert.

Die Pandemie-Anleihen der Weltbank sind „ein innovatives Finanzierungsinstrument, mit dem erstmalig das Risiko einer Pandemie über eine Rückversicherung am Kapitalmarkt abgesichert wird“, erläutert ein Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums auf Nachfrage. Ziel sei es, das Risiko von internationalen Gesundheitskrisen abzusichern und gleichzeitig schnell Kapital bereitzustellen, sobald eine Pandemie einen bestimmten Ausbreitungsgrad erreicht hat.

Für Investoren wirkte das 2017 angebotene Geschäft zunächst äußerst lukrativ. Denn ihnen winkten hohe Renditen von bis zu elf Prozent. Der Haken: Sollte es innerhalb von drei Jahren – bis zum 30. Juni 2020 – zu einer weltweiten Epidemie kommen, würde ihr Geld an betroffene Entwicklungsländer ausgezahlt. Unter den Investoren befinden sich mehreren Medienberichten zufolge Stiftungen, Pensionskassen, Versicherer und Investmentfonds.

Finanziert wird das Ganze von der Weltbank, Japan und Deutschland. Die Bundesrepublik lässt sich das einiges kosten: 15 Millionen Euro für die Zinsen während der dreijährigen Laufzeit sowie weitere 50 Millionen Euro für einen Topf, der das Geld schnell für Hilfsmaßnahmen freigeben kann. Es handle sich „um eines von vielen Instrumenten, mit denen das Bundesentwicklungsministerium Entwicklungsländer beim Schutz vor Pandemien unterstützt“, teilte der Sprecher mit.

Im freien Fall

Das Finanzprodukt, eine Mischung aus Derivaten und Zertifikaten, ist dennoch umstritten. Olga Jones, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Harvard, sagte gegenüber der „Zeit“: „Es wäre besser, diese Steuergelder der Geberländer direkt in Hilfsfonds einzuzahlen.“ Kritik gab es auch, weil der Fonds beim Ebola-Ausbruch im vergangenen Jahr nicht eingesprungen war.

In der Tat sind die Bedingungen für eine Auszahlung sehr eng gefasst. „Damit der Versicherungsfall eintritt, muss eine Epidemie mindestens zwölf Wochen andauern“, teilte der Sprecher des Entwicklungsministeriums mit. Die Fallzahlen müssten zu diesem Zeitpunkt weiter ansteigen. Weitere Bedingungen: Im Ursprungsland müssen mindestens 250, in einem anderen Land 20 Todesfälle gezählt worden sein. Sollte die Corona-Epidemie bis Ende März andauern, wäre der Versicherungsfall wohl gegeben.

Die Pandemie-Anleihen werden nicht an öffentlichen Börsen gehandelt, auch die Preisfindung ist undurchsichtig. Doch so viel ist klar: Der Kurs des Finanzprodukts befindet sich im freien Fall, wie unter anderen die Finanznachrichtenagentur „Bloomberg“ berichtet. Diese Woche lag die Anleihe nur noch bei rund 50 Prozent des Ausgabekurses.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020