Homeschooling während Corona: „Manche Lehrer sind wochenlang untergetaucht“

Mannheim.Von Stefanie Ball

Die Verantwortung im Fernunterricht während der Corona-Pandemie liegt weder bei Schülern noch Eltern, sondern bei den Schulen. Die müssten für zu bewältigende Aufgaben, Regeln, Rituale, Kontaktmöglichkeiten sorgen, erklärt Bildungsforscher Klaus Zierer. Ob dies auf analogem oder digitalem Weg passiert, sei weniger von Bedeutung.

Herr Zierer, in Baden-Württemberg und Bayern beginnen nächste Woche die Sommerferien– Zeit Bilanz zu ziehen. Wie fällt ihre Bewertung aus?

Klaus Zierer: Nicht besonders gut. Wenn man es in 18 Wochen nicht schafft, sich einen Leitfaden zurechtzulegen, damit alle – Lehrkräfte, Schüler, Eltern – gut aus der Nummer herauskommen, dann kann man nur von einem bildungspolitischen Versagen sprechen.

Wie hätte guter Fernunterricht denn ausgesehen?

Zierer: Zentraler Punkt ist, dass auch im Homeschooling die Verantwortung für den Unterricht bei den Schulen liegt. Die Lehrkräfte müssen dafür sorgen, dass die Aufgaben so gestellt sind, dass die Schüler sie bewältigen können, es muss klar sein, bis wann was erledigt sein muss, es müssen Regeln und Rituale aufgestellt werden, die den schulischen Rahmen ersetzen. Es muss Fürsorge getragen werden, damit die Lehrer-Schüler-Beziehung nicht abreißt.

All das ist nicht passiert?

Zierer: Am Anfang der Coronakrise habe ich noch gesagt: Dies ist die Stunde der Lehrkräfte! Eltern werden sehen, wie intensiv die Betreuung schon von zwei Kindern ist, geschweige denn von 25 oder 30 Schülern in einer Klasse.

Stattdessen hat es aber viel Kritik gegeben...

Zierer: Zurecht! Es ist nicht in Ordnung, dass manche Lehrkräfte für Wochen abgetaucht sind und nicht einmal im Ansatz einen vernünftigen Fernunterricht hielten.

Hätten hier nicht die Kultusministerien für einen Leitfaden sorgen müssen, den die Schulen dann umsetzen?

Zierer: Ein solcher Leitfaden wäre hilfreich gewesen, um Lehrkräfte vorzubereiten und ihnen einen Rahmen zu geben. Gleichzeitig hätte ich mir auf breiter Front mehr Engagement und Professionalität gewünscht. Ohne pauschalieren zu wollen: Ich muss als Lehrer doch wissen, wie demotivierend es ist, wenn ich nur einmal in der Woche mit einer Mail aufschlage und die Arbeitsblätter noch nicht einmal einsammele, um mir die Ergebnisse anzusehen. Es hat sicher Lehrkräfte gegeben, die innovativ waren, aber nicht in der Breite.

Die digitale Technik ist – da sind sich wohl alle einig – in Deutschland nicht auf dem neuesten Stand. Hat dies erfolgreichen Fernunterricht erschwert?

Zierer: Einerseits gab es Lehrpersonen, die kreativ waren und im wahrsten Sinn des Wortes digitalen Unterricht durchgeführt haben. Andererseits gab es Lehrpersonen, die wochenlang untergetaucht sind, obschon sie die gleichen technischen Möglichkeiten hatten wie ihre Kollegen – sie haben diese aber nicht genutzt.

Das heißt, die Technik ist nicht der entscheidende Faktor?

Zierer: Wer glaubt, dass die Corona-Krise in den Schulen besser bewältigt worden wäre, wenn jeder Schüler von Beginn an ein mobiles Endgerät gehabt und an allen Schulen das Wlan einwandfrei funktioniert hätte, der irrt.

Inwiefern?

Zierer: Die Pädagogik ist wichtiger als die Technik. Sie eröffnet zweifelsfrei Möglichkeiten. Aber nur weil sie das tut, heißt das noch nicht, dass sie auch genutzt werden – vor allem richtig und pädagogisch sinnvoll. Es kommt also auf das pädagogische Grundverständnis und damit auf Lehrerprofessionalität an. Die Prinzipien erfolgreichen Lernens verändern sich nicht, ob man analog oder digital, zu Hause oder in der Schule lernt.

Vor allem Eltern fühlten sich überfordert, zumal viele selbst im Homeoffice waren.

Zierer: Ich habe Lehramt studiert, bin Professor für Erziehungswissenschaften, man sollte meinen, meine Kinder haben es doch gut. Doch auch ich bin an die Grenzen gekommen. Beispielsweise ist die Motivation meiner ältesten Tochter, eigentlich eine fleißige Schülerin, nach wenigen Wochen dramatisch gesunken, weil sie merkte, dass keiner mehr da ist, der kontrolliert. Wenn der Lehrer sagt, „du machst das bitte“, hat das eine ganz andere Autorität, als wenn das die Eltern sagen.

Die Kultusministerien entlassen Eltern und Schüler in die Sommerferien mit der Versicherung, danach werde es mehr oder weniger im Normalbetrieb weitergehen. Ist das realistisch oder überoptimistisch?

Zierer: Wir kehren nicht zur Normalität zurück. Die meisten Schüler haben viele Wochen Homeschooling hinter sich mit einer längeren Phase der sozialen Isolation. Das Lernen in der Schule wird nicht von Null auf gleich funktionieren. Kinder werden nicht topmotiviert dasitzen, alle mit gespitzten Bleistiften, und sofort loslegen können.

Was heißt das alles für den Unterricht?

Zierer: Die viereinhalb Monate des zweiten Schulhalbjahres sind weitestgehend verloren, und ein entscheidender Schritt wird sein, zu überlegen, welche Lerninhalte getrost beiseite geschoben werden können, um jetzt nicht alles noch schneller und damit noch mehr Bulimielernen machen zu müssen.

