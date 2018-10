Horst Seehofer ohne Rückhalt

Mannheim.Gemeinsam in den Abgrund? Die Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ist nicht nur für die SPD desaströs. Auch die Union fällt auf ein Rekordtief. Beide Koalitionspartner kommen in der Sonntagsfrage zusammen nur noch auf 41 Prozent – und die Grünen legen kräftig zu, was für Platz zwei reicht. „Das Politbarometer gibt stark überzeichnet die aktuelle Stimmung nach dem massiven Beben bei

...