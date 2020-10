Humanitäre Krise wächst

Eine Frau steht im UN-Flüchtlingscamp in Burkina Faso neben einer Hütte. © dpa

Kopenhagen/Berlin.Deutschland beteiligt sich in diesem und den nächsten Jahren mit insgesamt 100 Millionen Euro am Kampf gegen die humanitäre Krise in der Sahel-Region. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag bei einer von Deutschland mitorganisierten Geberkonferenz für die Region in Afrika bekannt.

Bei der sich dort schnell zuspitzenden humanitären Krise stünden alle Warnlampen auf dunkelrot, sagte Maas. Man müsse sich mit den Menschen und den Helfenden vor Ort solidarisch zeigen und zusätzliche, flexible und mehrjährige Hilfe zur Verfügung stellen. Zugleich müsse die humanitäre Hilfe besser koordiniert und verzahnt werden.

Deutschland habe die Entwicklungszusammenarbeit in der Region bereits im vergangenen Jahr mit mehr als 400 Millionen Euro unterstützt, sagte Maas. In Mali, Niger und Burkina Faso südlich der Sahara entwickelt sich nach UN-Angaben eine der am schnellsten wachsenden humanitären Krisen der Welt. Die Anzahl der Bedürftigen ist innerhalb von 18 Monaten um 50 Prozent auf mehr als 13 Millionen gestiegen. dpa

