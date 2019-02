Hunderttausende demonstrieren gegen Separatisten-Prozess

Barcelona.Aus Kritik an dem historischen Prozess gegen zwölf Separatistenführer sind in Katalonien hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. „Unabhängigkeit, Unabhängigkeit!“ und „Freiheit für die politischen Gefangenen!“, skandierten die Demonstranten am Wochenende in Barcelona, und zeigten dabei auf Plakaten Fotos der Angeklagten (Bild). Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 200 000, die Organisatoren sprachen von einer halben Million. Der Protestzug unter dem Motto „Selbstbestimmung ist kein Verbrechen“ wurde von Regionalpräsident Quim Torra angeführt. Der Prozess gegen die Separatisten hatte am Dienstag vor dem Obersten Gericht in Madrid begonnen. Sie sollen eine Abspaltung der Region im Nordosten vom spanischen Zentralstaat forciert haben . dpa

