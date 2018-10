Hunderttausende gehen gegen Brexit auf die Straße

London.„Es ist Zeit, aus dem Brexit auszusteigen.“ So stand es am Wochenende auf einem Plakat während einer Großdemonstration in London. Es war einer der größten Protestzüge in der britischen Hauptstadt seit Jahren: Etwa 700 000 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Samstag gegen den Brexit demonstriert. Bürgermeister Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei sprach von einem „historischen Moment“ der Demokratie. Aufgerufen hatte die Kampagne „People’s Vote“, die ein zweites Referendum zum EU-Austritt durchsetzen will. Nach ihrem Willen sollen die Briten das Recht bekommen, über ein finales Abkommen abzustimmen. Die Chancen dafür stehen aber schlecht. Die angeschlagene Premierministerin Theresa May hatte zuvor ein zweites Referendum abgelehnt. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018