„Ich bin gegen Silvester-Böllerei“

Mannheim.Weihnachten scheint gerettet, feiern im kleinen Kreis von Familie und Freunden ist erlaubt – aber was ist mit dem Virus? Schlägt das dann erst recht zu, wenn wieder alle zusammensitzen? Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, gibt Entwarnung.

Herr Reinhardt, der Lockdown light wird bis 20. Dezember verlängert, dann soll es für Weihnachten Lockerungen geben. Die Festtage als Taktgeber der Pandemie?

Klaus Reinhardt: Das Weihnachtsfest ist ein besonderes Fest. Für viele Menschen wäre es schwer erträglich, wenn wir den Lockdown, wie wir ihn jetzt und vielleicht auch noch im Januar haben werden, auch auf diese Tage ausdehnen würden.

Besteht die Gefahr, dass die Festtage zum Superspreading-Event werden?

Reinhardt: Das kann keiner wissen. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen die Ausnahmeregeln an den Feiertagen verantwortlich nutzen. Vielleicht wird es einen leichten Anstieg der Infektionen geben, weil natürlich wieder mehr Kontakte entstehen. Aber dass Weihnachten zu einem bundesweiten Superspreading-Event wird, halte ich für unwahrscheinlich. Wenn wir uns an die Infektionsschutzbestimmungen und die AHA-Regeln halten, sind die zeitlich begrenzten Lockerungen vertretbar und aus psychosozialen Gründen sogar geboten.

Freuen Sie sich auf Weihnachten?

Reinhardt: Auf jeden Fall. Im Grundsatz versuche ich aber, die Tage nicht so emotional aufzuladen, wie das zum Teil geschieht. Vielleicht lernen wir unter Corona, ein wenig entspannter zu feiern, uns nicht so viel vorzunehmen, alles hundert Prozent perfekt machen zu wollen. Das ist auch ein Lernprozess, der vielleicht längerfristig etwas bewirken könnte.

Ein Thema, fast ein Streitthema bei den Beratungen der Ministerpräsidenten war das Silvesterfeuerwerk.

Reinhardt: Ich persönlich bin sowieso gegen private Silvester-Böllereien. Das Geld, das zum Jahreswechsel in die Luft geknallt wird, könnten die Leute auf ein Spendenkonto einzahlen und Menschen zugute kommen lassen, die unter der Corona-Krise in besonderer Weise gelitten haben.

Was ist mit Corona-Schnelltests, wo sollten die eingesetzt werden?

Reinhardt: Zum Beispiel bei Besuchen in Pflege- und Seniorenheimen, in der ambulanten Altenpflege und natürlich in Krankenhäusern. Diese und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen immer Priorität haben. Später ist vorstellbar, vor größeren Veranstaltungen Schnelltests durchzuführen. Grundsätzlich sind sie dem PCR-Test zwar unterlegen, nichtsdestotrotz liefern Schnelltests gute Ergebnisse und könnten auch in größerem Umfang eingesetzt werden, als dies aktuell der Fall ist. Immer vorausgesetzt, wir haben genügend Tests.

Immerwährender Streitpunkt sind die Schulen. Wie stark tragen die zum Infektionsgeschehen bei?

Reinhardt: Schulen sind kein Hort riesiger Superspreading-Events. Aber natürlich werden Infektionen in die Schulen hineingetragen. Das führt dazu, dass sich Schüler, Lehrkräfte und mitunter ganze Klassen in Quarantäne begeben müssen. Gemessen an der Gesamtzahl sind es aber glücklicherweise nur wenige.

Der Winter steht bevor, wie blicken Sie den kalten Monaten entgegen?

Reinhardt: In den nächsten Wochen werden wir weiter mit den Vorsichtsmaßnahmen leben müssen. Immerhin aber stehen erste Impfstoffe kurz vor der Zulassung. Das gibt Hoffnung.

Die Zulassung des Impfstoffes ist das eine, doch wie impft man Millionen Menschen?

Reinhardt: Die Impfzentren, die aktuell in vielen Bundesländern in Vorbereitung sind, werden eine wichtige Rolle spielen, um im großen Stil Menschen relativ zügig zu impfen. Wenn wir in größeren Mengen Impfstoffe zur Verfügung haben, die weniger hohe Anforderungen an die Logistik und die Aufbewahrung stellen, können und sollten wir natürlich auch in den Arztpraxen impfen. Ebenso wichtig werden mobile Teams sein, die die Altenwohnheime und betagte Menschen, die zu Hause leben, aufsuchen und dafür sorgen, dass die besonders gefährdeten Menschen geimpft werden können.

Was die Lage entspannen wird?

Reinhardt: Sobald die Risikogruppen geimpft sind, wird die Gefahr deutlich abnehmen, dass unser Gesundheitswesen durch schwere Verläufe von Covid-19-Erkrankungen an den Rand seiner Belastungsfähigkeit gebracht wird. Und das ist ja das wesentliche Ziel aller bisherigen Eindämmungsmaßnahmen.

