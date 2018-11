„Ich habe die CDU mitgestaltet“

Berlin/Lübeck.CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz auch offen für eine Kanzlerschaft. Zugleich warnte Kramp-Karrenbauer ihren Konkurrenten Friedrich Merz davor, den Spitzenposten in der Partei nur als Vehikel für den Einzug ins Kanzleramt anzusehen.

„Es wäre fatal, wenn der Eindruck entstünde, dass man den Parteivorsitz eher als notwendiges Übel betrachtet, das man eingehen muss, um in das wichtigste Staatsamt zu kommen. Das hat auch etwas mit Respekt vor unseren CDU-Mitgliedern zu tun“, sagte die CDU-Generalsekretärin dem „Spiegel“. Sie antwortete in dem gestern veröffentlichten Gespräch auf die Frage, ob es eine gute Idee von Merz sei, sich nach zehn Jahren in der Privatwirtschaft um den Parteivorsitz zu bewerben.

Konstruktiver Wettbewerb

Video Überregional Friedrich Merz - Punktsieger der ersten CDU-Regionalkonferenz Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben in Lübeck auf einer ersten Regionalkonferenz an der Basis für sich geworben: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn.

Der Rückzug von Merz aus der Politik 2009 sei eine Entscheidung gewesen, die sie respektiere, sagte Kramp-Karrenbauer. „Ich habe mich anders entschieden, bin geblieben und habe die CDU seitdem gemeinsam mit vielen anderen mitgestaltet und fortentwickelt.“ Ähnlich hatte sich auch schon der dritte Kandidat für denn CDU-Vorsitz, Gesundheitsminister Jens Spahn, geäußert.

Es besteht in der Tat für die CDU die Gefahr, dass es zwischen Parteizentrum und Regierungszentrum künftig zu Spannungen kommen könnte. Alle drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz – Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn – hatten zwar bei der Regionalkonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ihrem Ausscheiden als Parteivorsitzende weiterhin loyale Zusammenarbeit zugesagt. Gleichzeitig mahnten sie aber in dem Dreieck Partei, Unionsfraktion und Kanzleramt mehr Macht und Einfluss der Partei auf das Regierungshandeln an. Fraktionschef Ralph Brinkhaus lobte indessen, der Wettbewerb um den Vorsitz tue der CDU gut. dpa

