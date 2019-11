„Ich habe keine Angst“

Hongkong/Mannheim.Anna Meyenburg (Bild) hat keine Angst. Während die Welt um sie herum in Chaos zu versinken scheint, atmet sie ein und wieder aus – und fühlt sich sicher. Die 24-Jährige ist mittendrin. In Hongkong. Wo der Alltag geprägt ist von Gewalt. Wo sich Studierende in Universitäten verschanzen, sich mit selbstgebauten Brandsätzen zu wehren versuchen.

Schon seit fünf Monaten laufen die Demonstrationen – unter anderem für mehr demokratische Rechte – gegen die Regierung. „Bevor ich hierher gekommen bin, wusste ich, worauf ich mich einlasse“, sagt Meyenburg. Die gebürtige Hamburgerin studiert an der Universität Mannheim Psychologie im fünften Semester. An der Partneruni City University of Hongkong wollte sie eigentlich ein Auslandssemester absolvieren, die ehemalige britische Kolonie, das Land und seine Traditionen kennenlernen. „Ich bin seit August hier, und mittlerweile wurde die Uni komplett abgesagt. Die Klausuren finden nicht statt.“

Wohnheim besetzt

Die politische Situation in Chinas Sonderverwaltungszone bestimmt den Alltag der 24-Jährigen. „Man muss den Protesten ausweichen. Aber es gibt Webseiten, die zeigen, wann wo was stattfindet. Ab und zu fällt auch mal die Metro aus. Aber da kann man sich gut umorganisieren“, erzählt Meyenburg. Und obwohl sich teils brutale Szenen in der Metropole abspielen, will die Studentin noch nicht nach Deutschland zurückkehren. „Weil ich keine Angst um meine Sicherheit habe“, erklärt sie. Bis vor zwei Wochen habe man in der Stadt einen guten Überblick über die Anti-Regierungs-Proteste gehabt. „Demonstriert wurde verstärkt am Wochenende.“ Die Situation sei eskaliert, als am 4. November ein Student am Rande von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Pro-Demokraten und der Polizei in einem Parkhaus im Stadtteil Sai Kung in die Tiefe gestürzt ist. Der 22-Jährige ist wenige Tage später gestorben. „Die Aktivisten waren sich sicher, dass die Beamten die Rettungskräfte davon abgehalten haben, zum Verletzten zu gelangen. Und dann ging es richtig los.“

Tagelang haben sich die Demonstranten und die Sicherheitskräfte Kämpfe geliefert. Universitäten wie die Chinesische und die Polytechnische Universität von Hongkong wurden wortwörtlich zu Festungen umgebaut – auch Meyenburgs Campus. „Vergangenen Montag haben maskierte Leute das Gelände gestürmt“, erzählt sie. Die Aktivisten hätten den Zugang verbarrikadiert, Pflastersteine rausgehauen, Molotow-Cocktails gebaut. Und auch das Wohnheim besetzt. „Die Organisatoren haben die Kontrolle verloren. Wir mussten deshalb in Alternativunterkünften unterkommen. Ich bin gerade in Ma On Shan, also noch in Hongkong, aber außerhalb des Zentrums“, sagt Meyenburg. Mittlerweile seien die Demonstranten von der City University wieder abgezogen – anders als an der Polytechnischen Hochschule. Am Mittwoch harrten Medienberichten zufolge noch 60 bis 100 Aktivisten auf dem Gelände aus.

„Die Austauschstudenten leben quasi im Luxus. Wir kehren irgendwann in unsere Heimat zurück. Aber was passiert mit den jungen Leuten, die für ihre Zukunft kämpfen? In ihrer Haut möchte ich auf keinen Fall stecken.“ Ähnlich sehe es ihre Familie. Sie sei zwar besorgt, würde aber auf die Einschätzung ihrer Tochter vertrauen. „Es mag zwar seltsam klingen, aber hinter all der Gewalt steckt eine gewisse Logik und Kontrolle. Als die Studenten unseren Campus belagert haben, haben sie in der Küche füreinander gekocht und den Müll aufgeräumt. Wenn ein Fremder reinkommen wollte, haben sie nach dem Ausweis gefragt, damit ja kein Extremist unter ihnen ist. In den Einkaufszentren wurden Geschäfte zerstört, aber ,nur’ die sich pro China ausgesprochen haben. Sie wurden auch nicht geplündert, wie es zum Beispiel beim G-20-Gipfel in Hamburg der Fall war.“

Bis zum 23. Dezember bleibt die 24-Jährige noch in Asien. „Ich werde reisen, aber auch viel Zeit in Hongkong verbringen und mir die Stadt ansehen.“ Wie, denkt sie, wird es in der Metropole weitergehen? „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Aktivisten nicht aufhören werden zu demonstrieren. Sie sind schon weit gekommen und setzen täglich ihr Leben aufs Spiel. Vielleicht wird der Hauptspielort der Proteste nicht die Unis sein. Aber die Kämpfe werden sicherlich fortgeführt.“

