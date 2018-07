Anzeige

Es sind tiefe Aversionen zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel deutlich geworden. Ist das Verhältnis überhaupt noch zu kitten?

Kramp-Karrenbauer: Das werden beide für sich selbst beantworten müssen. Fakt ist: Beide haben wichtige öffentliche Ämter, und die Menschen erwarten, dass sie ihre Arbeit machen. Das wissen beide, und dazu sind sie auch in der Lage.

Auch in der CDU/CSU-Fraktion hat sich ein tiefer Riss gezeigt. Wie kommen die Schwesterparteien wieder zu einer Union zusammen?

Kramp-Karrenbauer: Es wird da einiges aufzuarbeiten sein. Ich hoffe, dass jeder seine Lehren zieht aus dem, was jetzt passiert ist. Es wird dazu sicher auch noch eine Reihe von gemeinschaftlichen Veranstaltungen sowohl der Parteien als auch der Fraktion geben. Das Verhältnis von CDU und CSU war nie frei von Spannungen, aber dies war schon eine wirkliche Ausnahmesituation. Am Ende war aber bei allen das Ziel klar, CDU und CSU beieinander zu halten.

War auch Angela Merkel zu stur? Hätte sie die Transitzentren nicht schon früher als Kompromiss anbieten können?

Kramp-Karrenbauer: Die Transitzentren hatten wir in etwas anderer Form zwischen CDU und CSU schon einmal vereinbart; sie sind 2015 an der SPD gescheitert. Angela Merkel kam es darauf an, dass es keine einseitigen, mit den Nachbarstaaten nicht abgestimmten Maßnahmen an der Grenze gibt. Von einer solchen unabgestimmten Lösung ist die CSU abgegangen; das hat die Einigung möglich gemacht.

Die SPD hat da auch mehr als ein Wort mitzureden. Sie verlangt, dass die Transitzentren nicht geschlossen sind, weil die Menschen ja nichts verbrochen haben.

Kramp-Karrenbauer: Seehofer hat erklärt, dass das keine „Gefängnisse“ sein werden. Außerdem geht es anders als 2015 nicht mehr um die Unterbringung während des gesamten Asylverfahrens, sondern nur um die Feststellung, ob ein anderes Land für den Betreffenden zuständig ist. Das kann in der Regel in wenigen Tagen erledigt sein. Es werden menschenwürdige Zentren sein.

