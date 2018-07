„Ich verteidige den Rechtsstaat“

Anzeige

Warschau.Trotz Warnungen der Europäischen Union schasst die polnische Regierung mit vorzeitigen Pensionierungen mutmaßlich missliebige Richter am Obersten Gericht. Aber die Vorsitzende Malgorzata Gersdorf (kleines Bild) leistet Widerstand. Damit zeichnet sich im Streit um eine der wesentlichen Punkte der polnischen Justizreform ein Machtkampf zwischen Warschau Gersdorf ab. Sie ignorierte ihre per Gesetz erzwungene Pensionierung gestern vorerst. Gersdorf ging nicht – wie von den nationalkonservativen Regierenden gefordert – in den Ruhestand, sondern erschien zur Arbeit am Warschauer Gericht.

„Ich trete als Verteidigerin des Rechtsstaats auf“, sagte die 65-jährige Juristin und betonte, ihre Amtszeit betrage laut Verfassung sechs Jahre und sei damit noch bis 2020 rechtlich geschützt. „Ich werde weiter Gerichtsvorsitzende sein.“ Eine Gesetzesreform der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) könne dies nicht ändern.

Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr Seit ihrem Amtsantritt Ende 2015 treibt Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die von ihr im Wahlkampf versprochene Reform der Justiz voran. Nach ihrer Machtübernahme schränkten die Nationalkonservativen zunächst die Kompetenzen und damit auch Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts ein, wie Juristen kritisierten. Die EU-Kommission leitete daraufhin ein Rechtsstaatsverfahren ein – bisher ohne Erfolg. Für erneute Empörung sorgt nun die von der PiS beschlosse Neuordnung des Obersten Gerichts. Sie erlaubt es nun der Regierung Richter des Tribunals in den Ruhestand zu schicken und ihre Posten neu zu besetzen. dpa

Regierungskritiker warnen, mit dem neuen Gesetz werde die PiS in Polen missliebige Richter los. Demnach müssen Richter des Obersten Gerichts seit gestern bereits mit 65 statt – wie bisher – 70 Jahren in den Ruhestand gehen. Wer im Amt bleiben will, muss dies im Vorfeld bei Staatspräsident Andrzej Duda beantragen. Dies taten laut Gerichtsangaben 16 der von den neuen Pensionierungsvorschriften betroffenen Richter. Bis Duda über ihre Anträge entscheidet, bleiben sie laut Präsidentenkanzlei im Amt. Elf Juristen, die nun keinen Antrag stellten, gingen laut Präsidentenkanzlei in Pension – dazu zählt demnach auch Gersdorf.