Identitätskrise

Die Reaktion des Nato-Generalsekretärs ist ein Witz. Wie Jens Stoltenberg aus dem Abzug von rund 6400 US-Soldaten aus Europa ein Zeichen für das „fortgesetzte Engagement der Vereinigten Staaten für die Nato“ herauslesen kann, erschließt sich nicht. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat nur selten einen Hehl aus seiner mangelhaften Bündnistreue gemacht – und wann immer er das Gegenteil behauptete, blieb das unglaubwürdig. Zwar ist der Appell Washingtons an die Partner, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, ohne Zweifel richtig und übrigens keine Erfindung dieses US-Präsidenten. Aber wenn Trump verstanden hätte, dass die Präsenz der Vereinigten Staaten auf europäischem Boden Teil einer Machtbalance mit Moskau ist, wäre er nicht auf diese Idee gekommen.

Für das Bündnis bricht nun keine Welt zusammen, aber die inneren Auflösungserscheinungen entwickeln sich doch zunehmend zu einer ernsthaften Belastung. Die USA ziehen sich schleichend zurück, wohl auch deshalb, weil die Zahl der Mitgliedstaaten, die mit Washington das gleiche Feindbild Russland teilen, zurückgeht, auch wenn die USA mit Hinweis auf die zunehmende russische Aufrüstung durchaus recht haben.

Hinzu kommt, dass die beiden Nato-Partner Türkei und Griechenland in den vergangenen Wochen mehrfach nur unter Einsatz scharfer diplomatischer Mittel davon abgehalten werden konnten, im Mittelmeer aufeinander loszugehen. Und dass in der ersten Phase der Pandemie die Allianz wie eine Art ziviler Katastrophenschutz aus der Sicht der USA zweckentfremdet wurde, um Patienten in andere Kliniken zu fliegen und Atemmasken zu transportieren, kam in Washington auch nicht gut an. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Nun sind solche Identitätskrisen der Nato nicht völlig neu. Militärexperten verweisen darauf, dass das Bündnis genau genommen schon seit dem lange zurückliegenden Zusammenbruch des Ost-West-Gegensatzes nach einer neuen Bestimmung oder einem anderen Feindbild sucht – und für moderne hybride Konfliktschlichtung derzeit auch nicht zu gebrauchen ist. Es fällt leicht, sich vorzustellen, wie im Weißen Haus Berichte über nicht einsatzfähige Panzer, Hubschrauber oder Jagdbomber aufgenommen werden.

Dabei reagieren die Europäer ja längst, haben auch die Botschaft, ihre Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen, verstanden. Unter der Flagge der EU wird fleißig an einer neuen europäischen Verteidigungsgemeinschaft namens Pesco gebaut. Was ursprünglich wie eine Einkaufsgenossenschaft zum preiswerten Erwerb von Militärgerät und Ausstattung daher kam, entwickelt sich langsam auch zu einem strategischen Gebilde.

Die beteiligten Staaten hatten gedacht, diese Bemühungen würden Gnade in den Augen der Vereinigten Staaten finden, weil sie ja zu höheren Anstrengungen der Wehrhaftigkeit beitragen. Das ist nie der Fall gewesen, gerade weil Trump nicht die militärischen Fähigkeiten interessieren, sondern die Entlastung Amerikas von kostspieligen internationalen Verpflichtungen.

Militärische Mehrausgaben werden vor allem dazu gebraucht, die US-Wirtschaft zu stärken. Es ist eine Seite des Protektionismus à la „America first“, den der US-Präsident konsequent in allen Bereichen durchsetzen will.

In Brüssel war man in der Vergangenheit schon froh, wenn wieder ein Gipfeltreffen ohne Austrittsdrohung der USA aus dem Bündnis überstanden war. Vier weitere Jahre mit diesem Präsidenten im Weißen Haus könnten jedoch genau auf diesen Schritt hinauslaufen. Und die Nato erscheint nicht vorbereitet und vor allem nicht in der Lage, sich davon zu erholen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.07.2020