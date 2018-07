„Ikone des Widerstands“ wieder frei

Anzeige

Abbas: Vorbild für Kampf

„Ich hoffe, dass die Kampagnen, die für mich veranstaltet wurden, weitergehen werden, für alle Kinder, die noch im Gefängnis sind“, sagte sie. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Betselem saßen Ende Mai noch 291 palästinensische Minderjährige in israelischer Haft. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nannte Tamimis Freilassung einen „bittersüßen Moment“, weil noch viele andere Minderjährige in Israel inhaftiert seien. Tamimis Mutter Nariman sagte: „Unsere Kinder sind die Zukunft unseres Kampfes.“ Tamimis Vater Bassem sagte, seine Tochter wäre „gezwungen“, erneut einen Soldaten ins Gesicht zu schlagen, sollte es in Nabi Saleh wieder Konfrontationen mit der israelischen Armee geben.

Bei der Rückkehr in ihr Heimatdorf Nabi Saleh nördlich von Ramallah wurden Mutter und Tochter von Familie und Freunden jubelnd in Empfang genommen. Danach besuchten die Frauen das Grab des früheren Palästinenserpräsidenten Jassir Arafat in Ramallah.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas empfing die Jugendliche und ihre Familie außerdem in seinem Amtssitz in Ramallah. Abbas lobte sie als „Vorbild für den palästinensischen Kampf um Freiheit, Unabhängigkeit und einen eigenen Staat“. Tamimi verkörpere gewaltlosen Widerstand, der „eine ideale und zentrale Waffe im Kampf gegen die Unterdrückung durch die israelische Besatzung“ darstelle.

