Im Angriffsmodus

Berlin.Bedächtig, leicht gebückt, aber doch zielgerichtet schreitet Friedrich Merz in den Saal der Bundespressekonferenz. Auch nach zehn Jahren Abwesenheit von der Politik beherrscht er den großen Auftritt noch. Merz lächelt in die Kameras. Zurückhaltend. Professionell. Zwei Minuten klickt es wie wild.

„Ich bin Friedrich Merz. Mit ,e’.“ So beginnt er. In der kurzfristig verschickten Einladung stand ein „ä“. Die Sonne strahlt seitlich auf seine Schläfe, sie steht flach über dem Kanzleramt. Merz sieht gut aus, braun, schlank, dynamisch. Und das mit 62 Jahren. Gefragt, ob er für die jüngere Generation nicht schlichtweg ein Unbekannter sei, einer, den man mit „ä“ schreibt, antwortet er: „Für die 20-Jährigen vielleicht, die waren damals zehn. Aber ab 30 kennt man mich sicher.“ Oder man wird ihn kennenlernen.

„Der neue Kanzler“

Keine Frage, dass mit diesem Auftritt gerade der Merz-Hype beginnt, so wie der Schulz-Hype im Januar vergangenen Jahres. Zumal dem Auftritt die Nachricht vorausgeht, dass Armin Laschet, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, sich nicht um den CDU-Vorsitz bewerben will. Ein Konkurrent weniger. Der Saal ist brechend voll wie sonst nur bei der Kanzlerin. Einige Medien übertragen live. Die Auslandskorrespondenten sind zahlreich vertreten. „The new chancellor“, sagt einer, „der neue Kanzler“ – er meint es witzig. Der Auftritt ist souverän. Die Sätze sind kurz, abgehackt betont, ein bisschen wie Macher reden. Das Wort „klar“ kommt in allen Variationen mehrfach vor.

Das ist ja auch sein altes Image: klare Kante. Die Steuerreform, die auf einen Bierdeckel passt. Die deutsche Leitkultur. Das, was Merz sagt, ist jedoch genau das Gegenteil. Er verspricht praktisch allen in der Partei alles. Nein, neoliberal sei er wahrlich nicht, das sei ein „Kampfbegriff“. Er sei wirtschaftsliberal, wertkonservativ und sozial. Diese Begriffe nennt er auch als Zielbestimmungen für die CDU. Und auch noch die Ökologie.

Irgendwann rutschen ihm doch noch zwei Bemerkungen raus, die daran erinnern, dass er ein Mann der Wirtschaft ist und in den vergangenen Jahren sehr viel Geld beim größten Anlageunternehmen der Welt, der US-amerikanischen Blackrock verdient hat. Zum einen sagt er, dass der Sozialstaat immer nur das ausgeben könne, was auch erwirtschaftet würde. Eine Binse, aber der Politiker betont sie. Zum anderen: „Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl von Aktionären.“

Merz ist immer noch ein politischer Fuchs. Er schlägt vor, dass sich er, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn, die verbliebenen Bewerber, auf Regionalkonferenzen der Partei vorstellen sollten. Er weiß, dass er an der Basis die meisten Fantasien beflügelt. Sie sehnt sich nach einem ganz anderen Typ vorn an der Spitze.

Liberal und konservativ

Das schwerwiegendste Argument gegen ihn, sein schlechtes Verhältnis zu Angela Merkel, die ja als Kanzlerin weiter amtieren will, wischt er beiseite. Er tut so, als sei nichts hängengeblieben davon, dass sie ihn im Jahr 2002 aus dem Fraktionsvorsitz verdrängt hat. „Völlig undramatisch“ sei dieser Vorgang gewesen, erklärt er. Nein, er sei sich sicher, gut mit einer Kanzlerin Angela Merkel zusammenarbeiten zu können. Wie lange? „So, wie wir es dann gemeinsam beraten.“

Merz weist auch Kritik an seiner Tätigkeit für den Vermögensverwalter Blackrock zurück. Blackrock sei keine „Heuschrecke“, sondern verwalte treuhänderisch Einlagen von Hunderttausenden privaten Kunden. Er sehe „keinerlei Konfliktlage“. Der CDU-Politiker ist bisher Aufsichtsratschef von Blackrock Deutschland. „Ich beaufsichtige diese Firma in Deutschland, aber ich führe sie nicht.“ An der Tätigkeit von Merz für Blackrock und in der Wirtschaft gibt es Kritik.

Der 62-Jährige, der für eine wirtschaftsliberale und konservative Politik steht, könnte auch die AfD vor Probleme stellen. Merz: „Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Wählerinnen und Wähler aus Frust über die etablierten Parteien populistischen Bewegungen anschließen“, sagt Merz auch mit Blick auf die AfD. Die Volksparteien hätten substanzielle Niederlagen erlitten, seien „zutiefst verunsichert und brauchen eine neue Orientierung“, sagt Merz – und wieder müsste sich Merkel als Verantwortliche der vergangenen Jahre angesprochen fühlen. „Wir müssen genau zuhören, wir müssen verstehen, was die Menschen im Land bewegt – und wir dürfen sie nicht mit Floskeln abspeisen.“ Auch das geht Richtung Kanzlerin.

Verletzte Seele

Die Rechtspopulisten zweifeln zwar offiziell daran, dass Merz das Rennen machen werde. Sollte es aber dazu kommen, könnte es nach Einschätzung des Bundestagsabgeordneten und Landesvize der sächsischen AfD, Siegbert Droese, nötig werden, die AfD-Wahlprogramme für die nächstes Jahr anstehenden Landtagswahlkämpfe in Thüringen, Brandenburg und Sachsen noch einmal „neu zu überdenken“.

Merz streichelt die verletzte Seele der Konservativen in der Partei: Gerade in Zeiten von Migration und Globalisierung müssten „nationale Identität und traditionelle Werte einen festen Platz in unserem Denken und Handeln haben“. Dies spiegele ein Lebensgefühl, nach dem sich viele Menschen sehnten und das zunehmend die Grünen übernommen hätten – und die CDU nicht mehr lebe. Diese Werte seien auch attraktiv für die Jugend, wirbt er bei der Pressekonferenz.

Taktiker zweifeln

Besorgt sei er auch, dass Deutschland zu wenig Antworten auf die europapolitischen Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron habe. Der Franzose habe mehr verdient an substanzieller Antwort aus Deutschland – das geht wieder gegen Merkel.

Manchen in der CDU und unter ihren Anhängern gilt Merz jetzt als Art Projektionsfläche konservativer Sehnsüchte. Taktiker in der CDU haben aber auch Zweifel, ob Merz die Spannungskurve in den nächsten gut fünf Wochen bis zum Bundesparteitag halten kann.

