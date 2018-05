Im Eilverfahren durchgeschleust

Anzeige

Wie wurden die fraglichen Asylbescheide erstellt?

Vielfach sollen die Antragsteller im Eiltempo durchs Asylverfahren geschleust worden sein. Dokumente wurden laut Cordts Ausschuss-Aussage nicht oder erst nach dem Bescheid überprüft. Auskünfte über die Antragsteller wurden teils nur von den involvierten Kanzleien ausgefüllt. Die Bremer Leiterin soll laut „Spiegel“ Verfahren der Anwälte massenhaft vorgezogen haben. Asylbewerber sollen an Anwälte zum Beispiel 1000 Euro gezahlt haben.

Waren die Vorgänge in Bremen dabei nur ein Einzelfall?

Nach bisherigen Erkenntnissen in diesem Ausmaß schon. 18 000 Bremer Entscheidungen sollen überprüft werden. Inzwischen durchleuchtet die Bundesbehörde zehn weitere Außenstellen: Sie fielen auf, weil sie über- oder unterdurchschnittlich oft Schutz gewährt haben. In Stichproben sollen jetzt 8500 Fälle überprüft werden.

Wie konnte es zu dem Bremer Fall kommen?

Bamf-Präsidentin Cordt wies in interner Ausschusssitzung auf die „Ausnahmesituation“ ihrer Behörde hin, die wegen des massiven Flüchtlingszuzugs 2015 rasch von knapp 2000 auf 10 000 Mitarbeiter anwuchs und jetzt bei rund 7000 liegt. Wie das Bamf mit den Bremer Vorgängen umging, ist nicht ganz aufgeklärt. So wurde bekannt, dass ein Gruppenleiter per Mail eine „geräuschlose“ Prüfung anordnete.

Wie versucht das Flüchtlingsamt, den Problemen Herr zu werden?

Im September 2017 wurden neue Qualitätssicherungssysteme eingeführt. So sollte fortan unter anderem jeder Bescheid per Vier-Augen-Prinzip geprüft werden.

Waren die Probleme beim Bamf ein Sicherheitsrisiko?

Ja. In Bremen winkte die Behörde laut „Spiegel“ viele Flüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Bayern durch, ohne ihre Identität ordentlich zu prüfen. Auch Menschen mit Papieren aus damaligen Gebieten der Terrororganisation Islamischer Staat und Straftäter waren wohl darunter.

Was wusste die Spitze des Bundesinnenministeriums?

Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) sagte dazu im Innenausschuss: „Ich gehe davon aus, nach meinem Kenntnisstand, dass die Hausleitung, auch die damalige Hausleitung, von den Vorgängen in Bremen nicht Kenntnis erlangt hat.“ Also auch Ex-Innenminister Thomas de Maizière (CDU) nicht. Sein Nachfolger Horst Seehofer (CSU) soll erst im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen am 19. April davon erfahren haben, obwohl die neue – und inzwischen wieder abgelöste – Bremer Bamf-Leiterin Josefa Schmid den Innenminister informieren wollte.

