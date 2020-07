Im Einsatz für mehr Vertrauen

Wiesbaden.Roland Ullmann kann nicht lange gezögert haben, als ihn Innenminister Peter Beuth (CDU) fragte, ob er Hessens oberster Polizist werden will. Nur drei Tage nach dem Rücktritt von Landespolizeipräsident Udo Münch präsentierte der Minister am Freitag in Wiesbaden den 62-Jährigen als dessen Nachfolger.

Es gebe einfachere Zeiten, um eine solche Aufgabe zu übernehmen, räumte der bisherige Polizeipräsident des Präsidiums Südosthessen in Offenbach ein. Doch das schrecke ihn nicht, sondern motiviere ihn. Wenig überraschend kündigt Ullmann an, die Aufklärung der Affäre um E-Mails mit Todesdrohungen von Rechtsextremisten gegen engagierte Frauen habe höchste Priorität.

Treffen mit Sonderermittler

Das wird schwer genug sein, dauern die Ermittlungen doch seit den ersten mit „NSU 2.0“ gezeichneten Drohschreiben an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz schon zwei Jahre, ohne dass der oder die Täter dingfest gemacht wurden. Stattdessen haben inzwischen auch die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und weitere Politikerinnen ihrer Partei, zwei Journalistinnen und die Berliner Kabarettistin Ilda Baydar Todesdrohungen erhalten.

Damit sein Wort von der höchsten Priorität glaubhaft wirkt, hat sich Ullmann schon vor der Pressekonferenz im Innenministerium mit dem neuen Sonderermittler Hanspeter Mener getroffen und ihm jede Unterstützung zugesichert. Ullmann setzt bei den Ermittlungen auf dessen „neuen Blick“, zeigt sich optimistisch, dass es doch noch gelingt, herauszufinden, wer hinter den Drohmails steckt.

Bemühen um Vertrauen

Doch daran mitzuwirken, ist nicht die einzige Aufgabe des neuen Polizeipräsidenten. Wohl noch mehr ist er gefordert, das durch die Affäre angeschlagene Vertrauen in die hessische Polizei wiederherzustellen. Schließlich ist in drei Fällen den E-Mails an die Bedrohten ein Abruf persönlicher Informationen aus Polizeicomputern vorausgegangen. Selbst der Innenminister schließt nicht mehr aus, dass am Verdacht eines rechten Netzwerks im Polizeiapparat doch etwas dran sein könnte.

Beuth und Ullmann stellten daher gestern auch ein neues Maßnahmenpaket vor, das vor allem ein Ziel hat: Dass die hessische Polizei wieder den verdient tadellosen Ruf bekommt wie früher. So formulieren es beide auf der Pressekonferenz, bei der im Gegensatz zu den beiden vorausgegangenen Statements des Ministers zu der Affäre auch wieder Fragen gestellt werden durften.

Bereits umgesetzt werde der Plan, die Abfrage persönlicher Daten ohne dienstlichen Anlass deutlich zu erschweren. Jeder Polizeibeamte in Hessen erhält dafür jetzt einen neuen Zugangscode, dessen Geheimhaltung er schriftlich zusagen muss. Die Passwörter werden alle drei Wochen zurückgesetzt, der Bildschirm werde bei Nichtnutzung nach drei Minuten gesperrt. Bei Personen des öffentlichen Lebens müsse zudem der Vorgesetzte eingeschaltet werden. Mittel- bis langfristig sollen auch biometrische Merkmale wie der Fingerabdruck Voraussetzung für solche Abfragen sein.

Aktuelles Leitbild gesucht

Zudem sollen der Datenschutz auf allen Ebenen gestärkt und eine Bundesratsinitiative zur Strafverschärfung bei Bedrohungen geprüft werden. Weiter ist die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission geplant, die ein neues Leitbild der hessischen Polizei erarbeiten und deren Strukturen überprüfen soll.

Ullmann benannte zudem einen Verfahrensreferenten als zentralen Ansprechpartner im Landespolizeipräsidium für Ermittlungen zu der Drohmailaffäre. Damit soll auch künftigen Informationspannen entgegengewirkt werden, die zuletzt eine rechtzeitige Unterrichtung des Ministers von den neuen Computerabfragen verhindert hatten.

Dafür hatte Beuth das Landeskriminalamt (LKA) verantwortlich gemacht. Dann stellte sich heraus, dass dessen Information in dem Beuth direkt unterstellten Landespolizeipräsidium hängenblieb. Dafür übernahm Münch die Verantwortung und ließ sich in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Beuth hält an dem in der schwarz-grünen Koalition verabredeten Plan fest, den LKA-Präsidenten zum politischen Beamten zu machen und so einfacher benennen oder absetzen zu können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020