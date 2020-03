„Im Januar 2021 ist alles anders“

Brüssel.Michel Barnier ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. Vier Tage Verhandlungen mit den Briten über ein gemeinsames Abkommen zu den zukünftigen Beziehungen – und keinen Schritt weiter. „Der nächste Januar wird völlig anders sein als der diesjährige Januar“, beschwor der EU-Chefunterhändler für den Brexit am Donnerstag in Brüssel die möglichen Konsequenzen, sollte man sich nicht auf ein Abkommen einigen können. Seine erste Bilanz fiel bestenfalls verhalten aus.

Das Vereinigte Königreich werde im Fall eines Scheiterns die Zollunion mit der EU verlassen haben. Es gebe für London dann keinen gemeinsamen Markt mehr, die Zusammenarbeit in wichtigen und empfindlichen Bereichen sei zu Ende, wenn . . . ja wenn es nicht doch noch zu einem Durchbruch komme. „Das wird sehr schwer“, meinte Barnier. Der Blick hinter das, was in den vergangenen Tagen abgelaufen ist, bestätigt das. Die 100-köpfige britische Delegation habe „sehr viel Zeit“ darauf verwandt, „ihre neue Unabhängigkeit und Selbstständigkeit“ zu betonen, berichtete Barnier. „Wir haben geantwortet, dass wir diese nicht anzweifeln, aber auch unsere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit“ hätten. Man müsse und könne sich gegenseitig respektieren und dennoch ein umfassendes Abkommen über alle Fragen erreichen.

Streit um Zugang zu Fanggründen

Doch offensichtlich stoßen bereits in dieser Frage die Interessen der beiden Parteien aufeinander. Beispiel: Fischerei. Während die EU-Vertreter am liebsten alles beim Alten lassen würden, um den EU-Trawlern auch künftig den Zugang zu den britischen Fanggründen zu ermöglichen, bestanden die britischen Unterhändler auf jährlichen Vereinbarungen. Dies wies Brüssel zurück, weil die Branche dadurch keine Sicherheit mehr habe.

Beispiel: Zusammenarbeit in Justiz und Fragen der Inneren Sicherheit. Die EU hätte am liebsten einen umfassenden Katalog gemeinsamer Zusagen zur Kooperation der Sicherheitsbehörden, der Justiz sowie der Rechte für Bürger in Großbritannien beziehungsweise für Briten, die in der EU leben. London wünscht sich eine Zusammenarbeit gegen den Terror, gegen international operierende kriminelle Banden, gegen Geldwäsche, aber eben keine Festlegungen auf gemeinsame Datenschutz-Standards oder gar eine „Unterwerfung“ unter die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in Luxemburg. EU-Chefunterhändler Barnier: „Das ist für uns nicht vorstellbar, denn Rechte muss man durchsetzen können.“

In elf verschiedenen Verhandlungsteams hatten Europäer und Briten zusammengesessen, aber eine Annäherung gab es in keiner Frage. Der eigentliche Graben zwischen London und Brüssel besteht in tiefgreifenden Differenzen über die Frage, ob man ein allumfassendes Abkommen überhaupt braucht. Die EU will dies. Das Vereinigte Königreich denkt offenbar eher an eine Vielzahl von sektoralen Verträgen, die auch für jeden Fall einzeln vereinbart werden könnten. Barnier hält das praktisch zumindest für schwierig. „Es führt zu parallelen Strukturen und einer nicht enden wollenden Ratifizierungsprozedur.“

In zwei Wochen will man sich wieder treffen. Bis Mitte Mai sind fünf Verhandlungsrunden geplant, im Juni wollen beide Seiten eine Zwischenbilanz ziehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020