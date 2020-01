Grundsatzprogramme haben für Parteien den Reiz des Unverbindlichen: Sie fassen gemeinsame Prinzipien und Ziele zusammen – aber keine konkreten Maßnahmen, deren Umsetzung sich messen ließe. Den Grünen dürfte die Arbeit daran gerade besondere Freude machen. Im Gegensatz zur CDU, die ebenfalls an neuen Grundsätzen feilt, wirkt die Öko-Partei derzeit geschlossen wie nie, hat ein populäres Spitzenduo und befindet sich im konstanten Umfragehoch.

Groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Grünen nach der nächsten Bundestagswahl auch in der Bundesregierung wiederfinden. Dann aber beginnt die eigentliche Herausforderung: Was bleibt von Grundsätzen und vollmundigen Versprechen, wenn sie in Regierungshandeln umzusetzen sind? Lassen sich die Erwartungen derjenigen erfüllen, die von der Partei nicht weniger als eine ökologische Revolution erwarten? Und bleiben dann auch diejenigen bei der Stange, die dem Zeitgeist entsprechend zwar gerade grün wählen, aber weiterhin jeden Weg mit dem Auto zurücklegen und drei Mal im Jahr nach Mallorca fliegen?

Schon jetzt erfordern die hohen Erwartungen einen Balanceakt. Parteichefin Annalena Baerbock machte das am Wochenende in Mannheim deutlich, aber dieser Balanceakt kennzeichnet auch den Zwischenbericht für das neue Grundsatzprogramm 2020. Die Grünen bekennen sich darin zu Markt, Unternehmergeist und Wettbewerb – aber sie sollen so wirken, dass sie den ökologischen Wandel vorantreiben. Die Polizei bezeichnen die früheren Systemgegner heute als „Hüterin und Verteidigerin von Rechtsstaat und Demokratie“, betonen aber gleich darauf, ihre Beamten dürften nicht „korrupt, willkürlich, selbstgerecht oder diskriminierend“ handeln.

Für den Klimaschutz schließlich wollen die Grünen mehr tun als andere – auch weil sie getrieben werden von der kompromisslosen Fridays-for-Future-Bewegung. Aber sie wollen auch in den Gegenden gewählt werden, für die der Ausstieg aus der Kohleenergie viel Unsicherheit mit sich bringt.

„Mut und Zuversicht“ möchten die Grünen in dieser unruhigen politischen Zeit vermitteln. Beides können sie auch selbst gebrauchen: Die Partei probt derzeit einen Spagat zwischen Radikalität und Massentauglichkeit. Bis zur Bundestagswahl – und auch darüber hinaus – darf sie dabei nichts ins Straucheln kommen. Immerhin haben die Grünen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck gerade zwei Vorsitzende, die relativ trittsicher wirken. Und das Verlangen, nach mehr als 15 Jahren wieder im Bund zu regieren, ist groß – über Flügelgrenzen hinweg.

