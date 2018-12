Imagegewinn für neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Etwas besser als in der letzten Zeit beurteilen die Befragten die Leistungen der Bundesregierung. Für ihre Arbeit insgesamt erhält die schwarz-rote Koalition auf einer Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) jetzt einen Durchschnittswert von 0,3 (November-I: -0,1; November-II: 0,0); die CDU/CSU im Einzelnen wird für ihre Regierungsarbeit mit 0,2 beurteilt (November-I: -0,3; November-II: -0,1) und die SPD mit 0,1 (November-I: -0,2; November-II: -0,1).

Beurteilung der Bundesregierung

Ganz allgemein findet eine Mehrheit von 54% der Befragten, dass die Bundesregierung ihre Sache insgesamt eher gut macht (November-I: 52%; November-II: 48%), 41% finden, das schwarz-rote Kabinett bringe eher schlechte Leistungen (November-I: 43%; November-II: 46%), 5% urteilen darüber nicht (November-I: 5%; November-II: 6%). Neben den Anhängern von Union (77%) und SPD (61%) hält auch eine Mehrheit der Grünen-Anhänger (56%) die Regierungsarbeit für eher gut, bei der AfD (19%), der FDP (42%) und der Linken (36%) teilen nur Minderheiten diese Meinung.

Gewünschte Koalition

Weiterhin sehr zersplittert ist das Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger, wenn es um die gewünschte Regierungskoalition nach der nächsten Bundestagswahl geht: 15% sprechen sich aktuell für Schwarz-Grün aus (November-I: 15%; November-II: 15%), 10% hätten gern ein Bündnis aus CDU/CSU und FDP (November-I: 9%; November-II: 9%), 11% sind für eine weitere Zusammenarbeit von CDU/CSU und SPD (November-I: 10%; November-II: 8%), und Rot-Grün wünschen sich 13% (November-I: 12%; November-II: 12%). Noch weniger Befragte (4%) befürworten ein rot-rot-grünes Bündnis (November-I: 7%; November-II: 5%) sowie eine Jamaika-Koalition (5%; November-I: 5%; November-II: 4%). Für verschiedene sonstige Konstellationen sprechen sich aktuell zusammen 21% aus (November-I: 20%; November-II: 24%), 21% machen dazu keine Angabe (November-I: 22%; November-II: 23%).

Beurteilung der Arbeit der Bundeskanzlerin

Etwas besser als zuletzt fällt jetzt das Urteil über die Arbeit der Bundeskanzlerin aus: 69% finden, Angela Merkel mache ihre Sache als Regierungschefin eher gut (November-I: 66%; November-II: 65%), 27% stellen ihr für ihre Arbeit ein schlechtes Zeugnis aus (November-I: 32%; November-II: 33%), mit „weiß nicht“ antworten 4% (November-I: 2%; November-II: 2%). Mehr oder weniger große Mehrheiten in den Anhängerschaften von CDU/CSU (92%), SPD (76%), FDP (58%), Linke (60%) und Grünen (81%) beurteilen die Leistungen der Kanzlerin eher positiv, in der AfD-Anhängerschaft schließen sich diesem Urteil nur 19% an.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der – nach Meinung der Befragten – zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker in Deutschland gibt es im Vergleich zum Vormonat einige Veränderungen: Deutlich an Ansehen verloren hat Wolfgang Schäuble, einen klaren Imagegewinn gibt es dagegen für die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie immer wurde die Bewertung der Top Ten anhand der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Alle Politiker auf den vorderen vier Plätzen der Rangliste werden jeweils mit 1,3 bewertet mit nur leichten Unterschieden im Hundertstelbereich. Auf Rang eins liegt weiterhin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der deutlich schlechter als in den letzten Monaten beurteilt wird. Es folgt mit leichten Einbußen der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck auf Rang zwei, der aus mangelnder Bekanntheit von etwa jedem Zweiten nicht bewertet wurde. Mit Zugewinnen kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Platz drei, die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich noch etwas deutlicher verbessern. Nicht mehr ganz so gut wie zuletzt fällt mit 0,9 die Note für Finanzminister Olaf Scholz aus, besser als in der letzten Zeit steht mit 0,7 Außenminister Heiko Maas da. Auf einen unveränderten Durchschnittswert von 0,4 kommt FDP-Chef Christian Lindner, Friedrich Merz fällt auf 0,2 zurück. Etwas negativer als im Vormonat sehen die Befragten die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles (-0,4). Etwas weniger schlecht als zuletzt wird Innenminister Horst Seehofer (-1,2) bewertet, allerdings stufen ihn die Befragten nach wie vor klar im Minusbereich der Skala ein.