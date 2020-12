Immer mehr können nur das Nötigste

Die Mathe-Leistungen der Viertklässler in Deutschland sind stabil. © dpa

Berlin.In den Grundschulen in Deutschland gibt es nur wenige echte Mathe-Asse, auch der Anteil der Nachwuchs-Experten in Bio, Chemie, Physik und Geografie hält sich in Grenzen. Insgesamt liegen die deutschen Viertklässler in Mathematik und Naturwissenschaften im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Viele Schüler sind so leistungsschwach, dass sie nach der Grundschule in diesen Fächern Probleme bekommen dürften. Das zeigen die Ergebnisse der alle vier Jahre durchgeführten Vergleichsstudie TIMSS („Trends in International Mathematics and Science Study“), die am Dienstag vorgestellt wurden.

Weltweit hatten dafür im vergangenen Jahr mehr als 300 000 Schülerinnen und Schüler aus 58 Staaten und sechs Regionen teilgenommen. In Deutschland wurden 4900 repräsentativ ausgewählte Grundschüler getestet. Über eineinhalb Schulstunden mussten jeweils bis zu 28 Aufgaben am Computer gelöst werden. In Mathe erreichten die deutschen Schülerinnen und Schüler einen Punktwert von 521 und blieben dabei ungefähr auf dem Niveau der letzten Erhebung von 2015 (522 Punkte), aber auch deutlich unter den Mittelwerten der teilnehmenden EU- und OECD-Staaten. Ähnlich war es bei den Naturwissenschaften (518), wo sich das Ergebnis im Vergleich zur letzten Studie sogar noch verschlechterte (528 Punkte).

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger sagte, es sei in erster Linie dem Engagement der Lehrkräfte zu verdanken, dass trotz einer immer heterogeneren Schülerschaft und eines wachsenden Anteils von Kindern mit Migrationsgeschichte das Leistungsniveau einigermaßen stabil gehalten werden konnte. Beunruhigend nannte der Studienleiter Knut Schwippert den relativ hohen Anteil der Kinder in Deutschland, die nur über elementare Fähigkeiten in Mathe und Naturwissenschaften verfügen. Das bedeutet, sie können gerade einmal die einfachsten Aufgaben lösen. dpa

