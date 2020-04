Immunitätspässe in Italien?

Rom.Die ersten Tage im März 2020 könnten in die italienische Geschichte eingehen als die Zeit, in denen man sich zwischen Verona und Messina zuletzt mit den in Italien üblichen Wangenküssen begrüßte. Abstandhalten wird auch das Mantra bleiben, sobald die Sperrmaßnahmen in Italien gelockert werden. Wann das der Fall sein wird, steht bisher noch nicht fest. Frühestens Mitte Mai, spätestens im Sommer, lauten die Prognosen.

Seit dem 10. März herrscht im ganzen Land eine Ausgangssperre, Italien ist damit den meisten Ländern in der Entwicklung der Corona-Epidemie voraus. Welche Maßnahmen hier ergriffen werden und welche Wirkung sie haben, beobachten andere Länder mit großem Interesse. Das gilt auch für Entscheidungen im Hinblick auf das Ende der wirtschaftslähmenden Quarantäne. Die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 steigt seit Tagen weniger rapide, der Druck auf Intensivstationen und Krankenhäuser nimmt ab. Medienberichten zufolge plant Italien bereits seit einer Woche die sogenannte „Phase zwei“. Die Quarantäne wird nicht von einem auf den anderen Tag gelockert werden, sondern Schritt für Schritt.

Abstandsgebot soll bleiben

Gesundheitsminister Roberto Speranza hat eine Taskforce eingesetzt, die „hunderte Vorschläge analysiert“ hat, wie ihr Chef Walter Ricciardi erklärte. Das Ergebnis ist ein Strategieplan. Für sämtliche Bewegungen außer Haus soll weiterhin das Abstandsgebot gelten. Mundschutzmasken sollen zur Regel werden, um Ansteckungen zu vermeiden. Die Einhaltung der Abstandsregel wird darüber mitentscheiden, wie schnell Bars und Restaurants, aber auch Betriebe und Geschäfte wieder öffnen können. Das betrifft öffentliche Verkehrsmittel ebenso wie Kinos oder Theater, die wohl als letztes in Betrieb gehen werden.

Der Gesundheitsminister plant zudem sogenannte „Covid Hospitals“, also Krankenhäuser, die nur Covid-19-Patienten aufnehmen. Denn die Neuansteckungen wurden durch die Quarantäne zwar gebremst. Das Virus ist damit aber nicht aus der Welt. Neue Infektionsherde sind nicht ausgeschlossen, eine Impfung oder Medikamente sind nicht vor 2021 zu erwarten. Die derzeit am meisten diskutierten Maßnahmen betreffen Immunitäts-Tests und die Kontaktkontrolle per Smartphone-App. Immunitäts-Tests zur Feststellung, ob Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut sind, werden bereits massenhaft im Veneto und in der Emilia-Romagna durchgeführt. Wer die Antikörper im Blut hat und nicht mehr ansteckend ist, könnte dann einen Immunitäts-Pass bekommen. Nach jetzigem Kenntnisstand gehen die Experten davon aus, dass Neuansteckungen nicht möglich sind.

Mit flächendeckenden Immunitäts-Tests will die Regierung feststellen, wie weit die Immunität in der Bevölkerung fortgeschritten ist, um auf dieser Grundlage über Sperrmaßnahmen zu entscheiden. Ein weiteres Thema ist die Wiedereröffnung der Schulen. Bildungsministerin Lucia Azzolina schloss eine Rückkehr in die Schulen erst zu Beginn des neuen Schuljahres nicht aus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020