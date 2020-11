Impfstoff-Rennen wird schneller

Mainz/Tübingen.Der erste Impfstoff gegen Covid-19 liegt vor, und Jens Spahn treibt eine Frage um: Als deutscher Gesundheitsminister könne er schwer erklären, „wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst“. Die EU hat mit vielen Firmen Verträge abgeschlossen, aber zunächst nicht mit Biontech aus Mainz, dem Spitzenreiter im

...