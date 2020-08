Impfstoffe – sensible Produkte

Mannheim.„Es ist davon auszugehen, dass die Covid-19-Impfstoffe – wie andere Impfstoffe auch – bei einem Teil der geimpften Personen Impfreaktionen an der Einstichstelle und Beeinträchtigungen des Allgemeinbefindens auslösen werden.“ So steht es in einer neuen Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu einer künftigen Impfung gegen Covid-19. Und weiter: „Daten zu möglichen sehr seltenen Impfkomplikationen werden aufgrund der Größe der Studienpopulationen – wie immer bei neuen Impfstoffen – begrenzt sein.“ Mit anderen Worten: Selbst wenn es bald einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben sollte, womit Experten spätestens im nächsten Jahr rechnen, wird sich erst im Laufe der dann kommenden Wochen und Monate herausstellen, welche Impfreaktionen auftreten können.

Zumal, auch das betont die Stiko, völlig neuartige Impfstoffarten zur Anwendung kämen. Die beiden deutschen Biotechnologieunternehmen, Biontech aus Mainz und das Unternehmen von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, Curevac aus Tübingen, setzen – wie auch andere der derzeit mehr als 170 Entwicklungsprojekte für Covid-19-Impfstoffe – auf die so genannte mRNA-Methode. Dabei wird mittels Gentransfer eine „Baueinleitung“ geimpft, das heißt, der Körper stellt ein Antigen her, einen Eiweißstoff, der für das Coronavirus typisch ist. Das Immunsystem erkennt dieses Antigen als Feind und produziert Antikörper.

Studien in USA und Südamerika

So weit die Theorie. Aber funktioniert das auch in der Praxis? „Das Konzept ist überzeugend, die Frage ist, ob und wie es im Menschen wirkt“, sagt Siegfried Throm, Geschäftsführer für den Bereich Forschung beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA). Die ersten klinischen Studien seien vielversprechend verlaufen, entscheidend werden nun die Ergebnisse der Phase-3-Studien sein. Denn anders als in den ersten beiden Phasen klinischer Studien mit nur wenigen hundert Probanden nehmen an der letzten Phase zwischen 15 000 und 30 000 Testpersonen teil, und zwar gesunde Junge ebenso wie Ältere, Herzkranke und Diabetiker. „Es soll ein breiter Querschnitt durch die Bevölkerung abgebildet werden“, so Throm. Da das Ansteckungsrisiko in Deutschland gering ist, finden diese Studien in Großbritannien, den USA oder Südamerika statt. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter auf einen Infizierten trifft, deutlich erhöht – und so wird sich zeigen, ob die Impfung tatsächlich schützt oder eben nicht. Erste Ergebnisse werden im Herbst erwartet.

Schon jetzt ist aber klar, dass die Boten-RNA ein labiles Konstrukt ist, das heißt, sie wird im Körper wieder abgebaut. Laut VFA sind die mit dieser Methode entwickelten Impfstoffe rund 80 Tage stabil, in der Zeit müssen sie den Weg von der Produktion zum Arzt beziehungsweise in die Spritze und damit den zu Impfenden gefunden haben. Außerdem muss der Impfstoff gekühlt werden – was seinen Einsatz in Entwicklungsländern erschwert. Schwangere und Kinder bleiben bei den Tests bislang außen vor, sie werden also fürs Erste auch nicht geimpft werden können. Bei den Nebenwirkungen melden die Hersteller nur die klassischen Impfreaktionen: gerötete Haut an der Einstichstelle, in manchen Fällen Müdigkeit oder leichtes Fieber. Diese Erkenntnisse basieren allerdings nur auf geringen Fallzahlen.

Angst vor Fehlreaktion

Dass es zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems kommen kann, ist aus Studien mit dem Vorgängervirus Sars-Cov vor 18 Jahren bekannt. „Das Immunsystem läuft nach einer Impfung Amok, genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden soll“, so Throm. Ob dies auch bei den Impfstoffkandidaten gegen Covid 19 der Fall ist, werden erst die größer angelegten Phase-3-Studien zeigen – oder sich erst nach einer Zulassung offenbaren. „Es ist nicht auszuschließen, dass es Auffälligkeiten gibt, die erst später in Erscheinung treten.“ Ulrich Heininger von der Medizinischen Fakultät der Universität Basel betont in einem Beitrag für ein Fachmagazin: „Die Erwartungen an einen Impfstoff sind hoch.“ Es könne keinesfalls davon ausgegangen werden, dass sie erfüllt würden. „Die Geschichte der Impfstoffentwicklung hat uns wiederholt unangenehme Lektionen beigebracht.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020