In der Hand des Gesundheitsamtes

Berlin.Die Entscheidung, ob der CDU-Parteitag am 25. April mit 1001 Delegierten und hunderten Gästen stattfindet, liegt insbesondere im Ermessen von Nicoletta Wischnewski. Sie ist Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf und damit auch zuständig für den gesundheitlichen Katastrophenschutz in ihrem Bezirk.

Die Berliner Messe, in der der Parteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden stattfinden soll, liegt im Stadtteil Charlottenburg. Schon der Internationalen Tourismusbörse ITB hatte das Amt wegen der Corona-Krise so hohe Auflagen zur Durchführung gemacht, dass sie abgesagt wurde. Ähnliches könnte auch der CDU für ihren Parteitag drohen. Oder aber Wischnewski und ihr Stab sprechen in nächster Zeit ein generelles Verbot von Großveranstaltungen im Bezirk aus, was die Union dann ebenfalls betreffen wird. Anfragen an die Behörde blieben am Dienstag unbeantwortet. Man rechne alsbald mit einer Mitteilung des Gesundheitsamtes, hieß es aus dem Konrad-Adenauer-Haus.

Einladungen haben Zeit

Von selber absagen will man den Parteitag nicht. Offiziell lautet die Losung daher noch: „Wir planen weiter.“ Also gibt es Überlegungen, Quarantänezonen einzurichten, beispielsweise Delegierte von Journalisten zu trennen oder auf Gäste aus dem Ausland zu verzichten. Die Einladungen sind noch nicht verschickt, laut Satzung muss das erst vier Wochen vorher erfolgen. Hinter den Kulissen stellt man sich aber offenbar auf den Ernstfall einer Absage-Anordnung des Gesundheitsamtes ein – sicher ist sicher.

Dem Vernehmen nach ist ein Alternativtermin vor der Sommerpause sogar schon im Gespräch. Sollte der Parteitag also gekippt werden müssen, wäre das Verfahren dieses: Am 30. März finden die nächsten Gremiensitzungen der CDU statt, der Ersatztermin müsste beschlossen werden. Frühestens acht Wochen später kann der Parteitag stattfinden. Ende Mai würde somit die Entscheidung fallen, wer neuer CDU-Chef wird: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen oder Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. Zwar hieß es gestern aus der Union, „nach heutigem Stand“ solle der Parteitag stattfinden. Doch nicht jeder ist mit dem unentschlossenen Vorgehen der eigenen Partei zufrieden. So äußerte Brandenburgs CDU-Chef Michael Stübgen Kritik, dass die Bundespartei am Parteitag festhalten wolle. „Da sehe ich eine gewisse Gefährdungslage.“ Manch einem in der Union dämmert zudem, wie skurril es ist, wenn man einerseits in der CDU mit Lob für Gesundheitsminister Jens Spahn und sein Corona-Krisenmanagement nicht spart, andererseits aber die Empfehlung des eigenen Ministers nicht umsetzt, nämlich Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abzusagen.

