In dieser Reihenfolge impft Deutschland

Berlin.Die Corona-Impfung ist der Hoffnungsschimmer auf ein baldiges Ende der Pandemie: Noch in diesem Jahr, am 27. Dezember, sollen in Deutschland die ersten Menschen geimpft werden. Wer wann dran ist, hat das Gesundheitsministerium in einer Verordnung geregelt, die Minister Jens Spahn (CDU) am Freitag vorgestellt hat. Im Groben folgt der Plan den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Statt der sechs Gruppen, die die Stiko definiert hat, teilt das Gesundheitsministerium die Bevölkerung aber in insgesamt vier Gruppen ein.

Wann werden welche Bevölkerungsgruppen geimpft?

„Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne“, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn am Freitag in Berlin. Entsprechend sind die Ersten, die geimpft werden sollen, Menschen, die älter sind als 80 Jahre, und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Spahn begründete das damit, dass diese Gruppe das höchste Risiko für einen schweren bis tödlichen Verlauf der Krankheit hat: „Jeder zweite Todesfall in dieser Pandemie ist ein über 80-Jähriger, eine über 80-Jährige.“ Deswegen beginnt die Impfung in den ersten Tagen in Pflegeeinrichtungen. Dies gilt, auch wenn Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte in der Intensivmedizin der Kliniken ebenfalls zur ersten Priorität zählen. Denn es sei eine „bittere Erkenntnis“, dass Corona trotz aller Schutzkonzepte nicht sicher aus Pflegeheimen ferngehalten werden könne, so Spahn.

Nach welchen Kriterien wurde die Reihenfolge festgelegt?

Es sind vor allem drei Faktoren, die bei der Bildung der Gruppen eine Rolle gespielt haben: das Lebensalter, altersunabhängige Risikofaktoren wie chronische Erkrankungen und Tätigkeiten oder Lebenssituationen, die ein höheres Risiko bedeuten (Details siehe Tabelle). Wer zu einer der Gruppen gehört, die prioritär geimpft werden sollen, muss das nachweisen können – etwa über einen Ausweis oder ein vergleichbares Dokument, oder durch eine Bestätigung des Arbeitgebers.

Wer muss Impfzentren aufsuchen? Und wer wird zu Hause geimpft?

Die mobilen Impfteams, die den Zentren angegliedert sind, kommen zu den Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, in die Impfzentren zu kommen, zum Beispiel zu über 80-Jährigen, die zu Hause gepflegt werden.

Wie sind die Reaktionen auf die Priorisierung?

Auch wenn der Gesundheitsminister betont, dass man sich an den Empfehlungen der Stiko orientiert habe, sind nicht alle überzeugt von der Reihenfolge. So heißt es von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), man sei enttäuscht, dass der Großteil der Polizisten erst in Gruppe drei zum Zug kommt. Es geht um die Funktionsfähigkeit der Polizei“, betonte der stellvertretende GdP-Bundeschef Mertens. Auch der Deutsche Lehrerverband zeigte sich enttäuscht über die niedrige Priorität, die Lehrkräfte haben. „Mit dieser Impfverordnung schwindet die Hoffnung, dass die Impfung in diesem Schuljahr an Schulen noch einen wesentlichen Effekt hat“, sagte Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dieser Redaktion.

Werden die Bürger zur Impfung aufgerufen?

Der logistische Ablauf der Impfung liegt in der Verantwortung der Länder. Sie sind es auch, die zur Impfung aufrufen. Spahn mahnte am Freitag zur Geduld: „Don’t call us, we call you“ (Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen).

Bekommen Geimpfte mehr Rechte?

Von staatlicher Seite aus nicht. Privat könne natürlich jeder entscheiden, dass er oder sie nur noch Geimpfte zu sich einlade, so Spahn. Und auch für Privatunternehmen gebe es rechtliche Spielräume. Er mahnt aber, es sei eine Frage von Solidarität, dass die zuerst Geimpften nicht den Anspruch haben sollten, anders behandelt zu werden.

Wie lange dauert es, bis die gesamte impfwillige Bevölkerung in Deutschland geimpft ist?

Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass in der Gruppe mit der höchsten Priorität ein bis zwei Monate nach Beginn der Impfkampagne all jene geimpft sind, die sich impfen lassen wollen. Bis Ende des Sommers könnten bis zu 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein.

Lassen sich genügend Leute impfen?

Knapp die Hälfte der Deutschen will sich nach aktuellen Umfragen impfen lassen – für die angestrebte Herdenimmunität von 60 bis 70 Prozent wäre das nicht genug.

