„In ein bis zwei Jahren ist das Ende der Pandemie abzusehen“

Mannheim.Unter Hochdruck wird weltweit in mehr als 190 Projekten an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes gearbeitet. Peggy Riese, die am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung selbst am Virus forscht, ist optimistisch: Erste Zulassungen wird es spätestens im zweiten Halbjahr 2021 geben. Gleichzeitig räumt sie ein, dass nicht besonders viel über das Virus bekannt ist: „Wir stehen ganz am Anfang unserer Forschung.“

Frau Riese, die Frage aller Fragen in der Corona-Krise ist: Wann wird es einen Impfstoff geben? Was ist Ihre Prognose?

Peggy Riese: Ein relativ realistischer Zeitpunkt ist nächstes Frühjahr oder der nächste Sommer. Allerdings muss dann noch alles produziert werden.

Wie lange dauert das?

Riese: Die Verfahren, mit denen ein Teil der Impfstoffe gerade entwickelt wird, sind neu. Es gibt bisher kaum praktische Erfahrungen in der Herstellung solcher synthetischer Impfstoffe in sehr großen Mengen. Die Frage ist also, wie lange es dauern wird, um Millionen von Dosen zu produzieren und ob im Laufe des Produktionsprozesses nicht noch kleinere oder größere Probleme auftreten.

Reiche Industrienationen sichern sich schon jetzt Impf-Lieferungen. Was ist mit ärmeren Ländern, die nicht das Geld für solche Vorabbestellungen haben?

Riese: Die faire Verteilung weltweit ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn nicht alle Länder Zugang zu den Impfstoffen haben, wird es auch keine Rückkehr zur Normalität geben. Es hilft nicht, auch nicht der Wirtschaft, wenn in den Industrieländern alle gesund sind, in den Entwicklungsländern die Corona-Epidemie aber weitergeht. Es gibt deshalb Initiativen wie Covax, der schon viele Länder beigetreten sind und die zugesichert haben, den 92 ärmsten Ländern der Welt mehr als 100 Millionen Impfstoff-Dosen für einen sehr geringen Betrag abzugeben.

In Deutschland beteiligen sich drei Unternehmen am Rennen um einen Impfstoff: Neben den inzwischen bekannten Biotechnologiefirmen Curevac und Biontech ist das die IDT Biologika aus Dessau-Roßlau, ein Familienunternehmen, das eher als Außenseiter gilt. Wie weit ist man dort mit der Entwicklung?

Riese: Am vergangenen Freitag hat IDT die Erlaubnis vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen, mit klinischen Studien der Stufe 1 zu beginnen. Curevac und Biontech sind schon in den Phasen zwei und drei. Das sagt aber nichts über die spätere Zulassung aus. IDT, das unter anderem mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung zusammenarbeitet, setzt auf einen Vektorimpfstoff – anders als Biontech und Curevac, die mit so genannten mRNA-Impfstoffen arbeiten. Basis des Vektorimpfstoffes bildet ein bereits zugelassener modifizierter Pockenimpfvirus, der bereits vor mehr als 30 Jahren an der Universität München entwickelt wurde.

Wenn dieser Pockenimpfvirus schon länger bekannt ist, heißt das, dass die Entwicklung einer Corona-Impfung auf dieser Basis damit eine höhere Erfolgsaussicht hat als mRNA-Impfstoffe?

Riese: Sowohl die Ansätze von mRNA-Impfstoffen als auch die der Vektorimpfstoffe basieren auf dem Einschleusen des genetischen Codes zum Bau von Virusbestandteilen und der darauffolgenden Bildung einer schützenden Immunantwort. Beides sind relativ neue Verfahren, allerdings gibt es zum Beispiel schon einen zugelassenen Vektorimpfstoff gegen Ebola. Welcher Impfstoff in Hinblick auf Sicherheit und Effizienz am Ende der erfolgreichere sein wird, lässt sich zurzeit noch nicht sagen.

Aber solche Impfstoffe gelten als sicher, selbst wenn sie weitgehend unerprobt sind?

Riese: Ein Impfstoff, der zugelassen wird, hat alle erforderlichen klinischen Phasen so durchlaufen, dass man sagen kann, er ist sicher und er ist auch effektiv, wenn vielleicht auch nicht zu hundert Prozent.

Der Pharmakonzern Astra Zeneca musste seine klinischen Studien zeitweilig unterbrechen, weil eine Testperson schwer erkrankt war. Ein Grund zur Besorgnis?

Riese: Es gab sogar zwei Fälle von schweren Nebenwirkungen. Aber dafür sind die klinischen Studien ja da: um herauszufinden, ob in seltenen Fällen schwere Nebenwirkungen auftreten können.

Die Hoffnung ist, dass mit einem Impfstoff auch die Pandemie endet – wird das so sein?

Riese: Im Moment würde ich sagen eher nein, zumindest nicht so schnell. Viel wird davon abhängen, wie effektiv der Impfstoff ist. Ein Impfstoff kann zu 50 Prozent effektiv sein oder zu 100 Prozent. Wir haben leider keine Erfahrung, wie lange die Wirkung des Impfstoffes überhaupt anhält. Ob wir zehn Jahre geschützt sein werden oder nur ein Jahr, wie es bei der saisonalen Grippe der Fall ist. Das Virus kann sich auch so verändern, dass der Impfstoff noch einmal angepasst werden muss. Vielleicht verändert es sich aber auch nicht und die Impfstoffe, die jetzt zugelassen werden, können lange genutzt werden. Ein anderer Punkt ist die Akzeptanz. Wir brauchen eine gewisse Anzahl an geimpften Menschen in der Bevölkerung, mindestens 70 bis 80 Prozent, damit alle geschützt sind.

Das hört sich alles ziemlich langwierig an. Über wie viele Monate oder Jahre reden wir denn hier?

Riese: Ich denke, es wird mindestens ein bis zwei Jahre nach den ersten Zulassungen dauern, bis wir ein Ende der Pandemie absehen können.

Sie selbst forschen auch am Coronavirus. Wie gut kennen Sie es inzwischen?

Riese: Das Coronavirus ist erst vor einem dreiviertel Jahr aufgetaucht, das ist eine extrem kurze Zeit, um daran zu forschen. Wie wirkt sich eine Corona-Infektion auf das Immunsystem aus? Warum gibt es schwere Verläufe und andere Fälle mit kaum bis gar keinen Symptomen? Warum können auch jüngere Menschen schwer erkranken? Männer sind, so scheint es, stärker betroffen als Frauen – warum? Wir stehen hier noch ganz am Anfang unserer Forschung und wissen leider nicht besonders viel.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020