In Lateinamerika weitet sich die Krise aus

Rio de Janeiro.Während Europa erst einmal das Schlimmste hinter sich hat und langsam zu so etwas wie Normalität zurückkehrt, steuert die Corona-Pandemie in Lateinamerika auf einen Höhepunkt zu. Die Infektionszahlen steigen rasant.

Die Zahlen: Spitzenreiter ist Brasilien mit fast 800 000 nachgewiesenen Infektionen und rund 40 000 Toten. In Peru haben sich offiziell mehr als 200 000 Menschen infiziert, in Chile etwa 150 000. Mexiko meldet rund 134 000 Infektionen und fast 16 000 Todesfälle. In Argentinien ist die Lage mit gut 25 000 Infektionen und rund 700 Todesfällen noch weitgehend unter Kontrolle.

Die Maßnahmen: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro tut das Virus als „leichte Grippe“ ab und stemmt sich gegen jede Art von Schutzmaßnahmen. In Mexiko rief die Regierung nach langem Zögern die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben –Pflicht ist das aber nicht. Manche Industrien wurden als unerlässlich eingestuft, der Rest musste vorübergehend den Betrieb einstellen. In Lebensmittelgeschäften gilt Maskenpflicht, nicht aber in allen Behörden. Argentinien hingegen verhängte bereits Mitte März eine weitgehende Ausgangssperre.

Die Bevölkerung: Die Akzeptanz der Maßnahmen hängt auch von der wirtschaftlichen Lage ab. In Peru gelten sehr strenge Ausgangsbeschränkungen, trotzdem verzeichnet der Andenstaat nach Brasilien die meisten Infektionen. Dort – wie in Mexiko und anderswo – sind viele Menschen im informellen Sektor beschäftigt. Schuhputzer, Müllsammler und Tagelöhner können es sich oft nicht leisten, zu Hause zu bleiben.

Wirtschaftliche Folgen: Die Folgen der Rezession dürften in Lateinamerika dramatisch ausfallen, weil es kaum soziale Sicherungssysteme gibt. Die Organisation Aktion gegen den Hunger fürchtet, dass fast 30 Millionen Menschen in die Armut stürzen könnten..

Die Präsidenten: Während sich Argentiniens Staatschef Alberto Fernández als besonnener Krisenmanager gibt, schlägt Brasiliens Präsident Bolsonaro alle Warnungen in den Wind. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador behauptet entgegen der Statistiken seiner eigenen Regierung, die Infektionskurve sei in Mexiko abgeflacht.

Grenzen und Tourismus: Erste Länder wie Kuba wollen bald ihre Grenzen öffnen. Dahinter dürften wirtschaftliche Interessen stecken: In Mexiko, der Dominikanischen Republik und anderen Karibikstaaten gehört der Tourismus zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen. dpa

