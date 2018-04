In Syrien droht eine neue Front

Anzeige

Israel befürchtet nun einen Gegenangriff des Iran von syrischem Boden aus – mit Raketen oder bewaffneten Drohnen. Gestern veröffentlichten israelische Medien Luftaufnahmen, die als Beweis für eine Verstärkung der iranischen Präsenz in Israels Nachbarland dienen sollen. Die Ankündigung des russischen Außenministers Sergej Lawrow, man erwäge nach dem Angriff der Westmächte die Lieferung neuer Abwehrraketen des Typs S-300 an Syrien, ließ in Israel die Alarmglocken schrillen. Dies würde israelische Angriffe auf iranische oder Hisbollah-Ziele deutlich erschweren. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, man werde es Russland nicht erlauben, Israels Aktivitäten in Syrien einzuschränken. Das israelische Fernsehen berichtet, das Militär an der Nordgrenze sei in Alarmbereitschaft. „Die israelische Armee wird alles unternehmen, damit Israels Bürger den Unabhängigkeitstag in Ruhe feiern können“, sagte ein Militär. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet. Israel feiert den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018