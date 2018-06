Ince lockt Millionen Menschen

Anzeige

Istanbul.Vor der Wahl in der Türkei an diesem Sonntag hat der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP in der westtürkischen Küstenmetropole Izmir ein Millionenpublikum angezogen. Die Zeitung „Hürriyet“ berichtete nach der Rede von Muharrem Ince von „einer der größten Oppositionsveranstaltungen seit Jahren“. Nach Angaben des Kandidaten kamen zu seiner Veranstaltung drei Millionen Menschen. Selbst regierungsnahe Medien meldeten zwei bis zweieinhalb Millionen Zuschauer. Izmir ist eine Hochburg der kemalistischen Mitte-Links-Partei CHP.

Bilder zeigten dicht gedrängte Menschenmassen, die über weite Strecken die Uferpromenade füllten. Ince liegt in Umfragen an zweiter Stelle hinter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Sollte Erdogan am Sonntag eine absolute Mehrheit verfehlen, müsste er am 8. Juli aller Voraussicht nach gegen Ince in eine Stichwahl.

Viele TV-Sender berichteten live, brachen die Übertragung aber ab, als ein Flugzeug mit Präsident Erdogan an Bord zur ersten offiziellen Landung auf dem neuen Mega-Flughafen in Istanbul ansetzte. Der Flughafen, einer der größten der Welt, soll im Oktober eröffnet werden. Wahlbeobachter kritisieren, dass ein Großteil der türkischen Medien unter Kontrolle der Regierung steht und der Opposition wenig Raum gibt. Wahlkampfreden von Erdogan dagegen übertragen die wichtigsten Sender mehrmals täglich und in voller Länge live.