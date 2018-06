Ince schmeißt Reporter raus

Anzeige

Der in der Türkei unterlegene Präsidentschaftskandidat Muharrem Ince hat den Staatssender TRT aus seiner Pressekonferenz geworfen. Ince fragte gestern in Ankara vor seiner Erklärung in der Zentrale der größten Oppositionspartei, der linksliberalen CHP, ob auch ein TRT-Journalist anwesend sei. Als dieser sich meldete, bat Ince den Journalisten, den Raum zu verlassen. Der Staatssender habe seine großen Wahlkampfveranstaltungen ignoriert, sagte Ince als Begründung. Der TRT-Journalist verließ daraufhin die Pressekonferenz. Ince räumte gestern seine Niederlage bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ein. Er beklagte aber auch unfaire Bedingungen im Wahlkampf. dpa