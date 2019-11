Indien und Deutschland – gemeinsam in die Zukunft gehen

Neu Delhi.Deutschland und Indien wollen bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Indien habe gerade in diesen Bereichen ein großes Potenzial, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag nach den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Beide Länder seien durch strategische und freundschaftliche Beziehungen verbunden. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von weitreichender strategischer Zusammenarbeit, die vor allem bei der Hochtechnologie Fortschritte gemacht habe. Er sagte über Merkel: „Sie ist eine Freundin Indiens und eine persönliche Freundin.“ Auch die Gedenkstätte Gandhi Smriti, der Ort an dem Gandhi erschossen wurde, besuchten sie gemeinsam (Bild). dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.11.2019