Innenexperte verlangt Reform

Nach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters von Straßburg fordern deutsche Innenpolitiker eine Reform von Sicherheitsarchitektur und Datenaustausch im Inland und in Europa. Der Franzose Chérif Chekatt hatte in Deutschland wegen Einbruch im Gefängnis gesessen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wussten die deutschen Behörden nicht, dass man ihn in Frankreich auch als radikalen Islamisten auf dem Schirm hatte. Der Obmann der Union im Innenausschuss, Armin Schuster, sagte gestern, gerade bei mobilen Terrorverdächtigen müsse im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern geregelt sein, wer eine Operation gegen einen Verdächtigen oder eine entsprechende Gruppe führt. Dass Reformbedarf herrsche, habe der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gezeigt. dpa

