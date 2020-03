Inseln der Autonomie

Die Idee einer Annexion ist nicht neu. Seit der israelischen Besatzung im Westjordanland in Folge des Sechstagekriegs im Jahr 1967 wurde sie immer wieder von einigen israelischen Politiker angekündigt. Als geplanter „Sicherheitsgürtel“ wurde der spärlich besiedelte Landstrich bezeichnet, als „Schutzschild“ im Fall eines Angriffes aus dem Osten. Doch durchgeführt hat diese Annexion bisher niemand.

Armer Landstrich

In der Einschätzung, dass das Jordantal de-facto annektiert ist, sind sich viele der Aktivisten einig. 90 Prozent des Jordantals sind seit dem Oslo-Abkommen 1995 C-Gebiet, stehen also unter israelischer Kontrolle. Die israelische Zivilverwaltung gibt für diese Gebiete so gut wie keine Baugenehmigungen für Palästinenser aus, weder für Wohnhäuser noch für den Bau landwirtschaftlicher Gebäude. Stattdessen kommt der Großteil Siedlern zugute. Nur die Stadt Jericho und zwei, drei kleine Flecken sind sogenanntes A-Gebiet, kleine Inseln palästinensischer Autonomie inmitten israelischer Kontrolle. Hinzu kommt, dass das Jordantal der wohl ärmste Landstrich im Westjordanland ist. Die Lebensbedingungen sind hart, von den Palästinensern dort ist wenig Widerstand zu erwarten. jp

