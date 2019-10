„Insofern ein ehrliches Ergebnis“

Ralf Stegner hat sich gemeinsam mit Gesine Schwan um den SPD-Vorsitz beworben. Bei der Abstimmung kam das Duo auf 9,63 Prozent.

Herr Stegner, ist der erste Frust schon verdaut?

Ralf Stegner: Naja, von Frust will ich nicht sprechen. Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Wir haben bei den Veranstaltungen viel, viel Zustimmung erhalten. Man darf eines nicht vergessen: Gesine Schwan und ich hatten weder die Unterstützung von großen Landesverbänden noch von einflussreichen Unterorganisationen. Insofern ist es ein ehrliches Ergebnis. Das ist okay. Es gehört Mut dazu anzutreten, und bei sechs kandidierenden Teams ist niemand gedemütigt worden.

War diese fehlende Unterstützung ausschlaggebend?

Stegner: Ich denke schon. Doch dafür, dass manche Kandidaten viel Rückenwind aus Parteiorganen hatten, sind die Stimmenunterschiede vergleichsweise klein. Der Führende Olaf Scholz hat gerade mal 22 Prozent.

Knapp zehn Prozent der Stimmen gehörten Ihnen und Schwan. Was empfehlen Sie Ihren Anhängern?

Stegner: Wir haben im Verfahren kritisiert, dass manche Mitglieder bevormundet wurden. Der Juso-Bundesvorstand hat schon vor den Regionalkonferenzen mit einer Wahlempfehlung für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken getrommelt. Das fanden wir nicht gut. Deswegen ist jetzt nicht der Zeitpunkt, eine Empfehlung abzugeben.

Kommen wir zur Stichwahl: Olaf Scholz und Klara Geywitz stehen für den Erhalt der Koalition, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind Groko-Kritiker. Die SPD-Mitglieder entscheiden also über viel mehr als über die neuen Vorsitzenden . . .

Stegner: Nein, das kann man so nicht sagen. Olaf Scholz und Klara Geywitz stehen in der Tat hinter der großen Koalition. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben sich da widersprochen und sind sich uneins. Groko oder nicht Groko – das ist nicht die Hauptfrage. Sondern: Wie machen wir die SPD stark? Es gibt in der Partei auch keine klare Tendenz, was den Verbleib in der Koalition betrifft. Für mich ist klar: Weder ein „weiter so“ noch ein „hauptsächlich anders – egal wie“ wäre richtig. Die Parteiführung darf sich nicht in eine Abhängigkeit der Regierung begeben. Die SPD-Führung muss stark und unabhängig bleiben.

Olaf Scholz hatte als Vizekanzler die besten Startchancen. Warum sind vergleichsweise so wenige Mitglieder von ihm überzeugt?

Stegner: Jeder hat seine Fähigkeiten. Manche werden eher als kompetent, andere eher als leidenschaftlich wahrgenommen. Beides ist in der SPD-Führung notwendig.

Wie werden Sie sich persönlich positionieren?

Stegner: Das weiß ich noch nicht. Wir alle müssen das Ergebnis sacken lassen. Ich wünsche mir jedenfalls eine SPD, die wieder ihren Kompass als linke Volkspartei findet, für mehr innerparteiliche Demokratie sorgt und Klartext redet.

Ein Aufbruchsignal war dieser Mitgliederentscheid bisher nicht. Kommt jetzt der Ruck?

Stegner: Die Veranstaltungen haben eine leidenschaftliche Partei gezeigt. Diese Leidenschaft gilt es jetzt nach außen zu transportieren. Wir haben den Eindruck, dass die SPD momentan von vielen abgeschrieben wird, aber längst nicht abgeschrieben ist.

