Integrationsgipfel der Kanzlerin ohne Seehofer

Seehofer empfängt am Mittag den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei dem Treffen dürfte es vor allem um Migrationsfragen gehen. Seehofer will, dass Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der Grenze zurückgewiesen werden. Merkel lehnt das ab. Eine entsprechende Kurskorrektur in der Asylpolitik hätte auch Konsequenzen für Österreich. Denn die meisten Asylbewerber kommen über Österreich nach Deutschland.