Intensivmediziner richten dringenden Appell an die Bürger

Mannheim.Deutschlands Intensiv- und Notfallmediziner beruhigen und warnen zugleich: Jeder Corona-Patient wird ein Bett bekommen, aber es wird eng. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) veranstaltete am Dienstagnachmittag eine virtuelle Pressekonferenz, um über die Situation auf den Intensivstationen zu berichten. Fazit: Noch sind Betten frei, Stand Dienstag: dreieinhalbtausend. Doch die Zahl der Neuinfektionen bewege sich auf hohem Niveau und werde weiter steigen, der Höhepunkt sei frühestens Mitte oder Ende Januar zu erwarten.

„Wir werden eine fortgesetzte Grenzsituation auf den Intensivstationen sehen“, betonte Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler und außerdem Präsident der Divi. Knapp werde neben den Betten auch das Personal, von dem viele selbst an Corona erkrankt seien. „Ohne Personal können Betten nicht betrieben werden.“ So gebe es zwar noch tausende Reserveeinheiten, doch dafür müssten dann sämtliche Ärzte und Pflegekräfte aus anderen Bereichen abgezogen und das Krankenhaus in den Notfallmodus versetzt werden.

Warnung vor Schnelltests

Der Kölner Lungenarzt und Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, das täglich die freien Behandlungskapazitäten erfasst, rechnet mit einem Anstieg der Patientenzahlen auf den Intensivstationen um 1000; aktuell sind es 5000. „Egal, wie gut der Lockdown funktioniert.“ Hintergrund ist, dass sich ein Anstieg der Corona-Infektionszahlen erst zeitlich versetzt, rund zwei Wochen später, in steigenden Patientenzahlen der Krankenhäuser niederschlägt. Mit entscheidend für den weiteren Verlauf der Pandemie werde dabei das Verhalten der Menschen an Weihnachten sein. „Unsere große Bitte ist, das Fest in geringstem Umfang zu feiern wie möglich“, appellierte Janssens an die Bevölkerung.

Auch der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, drückte seine Sorge darüber aus, dass an Weihnachten „viele doch reisen und Kontakte suchen“. Er warnte zudem vor einer trügerischen Sicherheit durch Schnelltests, die viele Familien nun machen, um ältere Angehörigen besuchen zu können. „Antigentests haben massive Limitationen.“

Dass es zu Situationen an Kliniken kommt, an denen mehr schwer kranke Covid-19-Patienten behandelt werden müssen, als Betten und Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen, sehen die Mediziner nicht. Berichte über angebliche Triage-Entscheidungen im sächsischen Zittau, bei denen Patienten nach der Schwere ihrer Erkrankung oder Verletzung eingeteilt werden (Triage kommt von französisch trier, „sortieren“, „auslesen“), hatten zuletzt für Furore gesorgt. „Wir müssen keine Triage machen“, betonte Steffen Weber-Carstens von der Charité Berlin, dem größten Universitätskrankenhaus, das seinen Regelbetrieb bereits massiv heruntergefahren hat. Trotzdem forderten die Intensiv- und Notfallmediziner eine rechtliche Grundlage für mögliche Triage-Fälle. „Es gibt keine Richtlinien, das ist nicht gut zu ertragen“, sagte Divi-Präsident Janssens. Ärzte und Pflegekräfte müssten vor solchen belastenden Situationen geschützt werden, wenn sie denn jemals eintreten sollten. Unter Juristen ist umstritten, ob sich Ärzte sogar wegen vorsätzlicher Tötung strafbar machen, sollten sie Ressourcen umverteilen, die Behandlung eines Patienten zugunsten anderer abbrechen.

Damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt, sollen strategische Verlegungen aus schwer getroffenen Regionen in weniger ausgelastete Kliniken stattfinden. Patienten sollten dazu in größeren Gruppen und so früh wie möglich in andere Krankenhäuser transportiert werden, auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg, erklärte Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Als größten Hoffnungsschimmer bezeichneten die Mediziner die anlaufenden Impfungen. Gernot Marx, Intensivmediziner am Uniklinikum Aachen und künftiger Divi-Präsident, hält die bislang zugelassenen Impfstoffe für hoch wirksam. „Wir haben etwas Positives in der Hand.“ Auch wenn es noch eine Weile dauern werde, bis die Impfquote hoch genug sei, dass die Pandemie zum Erliegen komme.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020