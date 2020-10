International gut vernetzt

Berlin.Die 15-Jährigen in Deutschland sind im internationalen Vergleich überdurchschnittlich mehrsprachig, international vergleichsweise gut vernetzt und fühlen sich auch gut über globale Fragen wie Armut und Klimawandel informiert. Das zeigt eine Sonderauswertung der Pisa-Studie, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag vorgelegt wurde.

Der Studie zufolge gaben 86 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland an, dass sie zwei oder mehr Sprachen sprechen (OECD-Schnitt 68 Prozent). 61 Prozent sagten, dass sie in der Schule zwei oder mehr Fremdsprachen lernen (OECD-Schnitt 50 Prozent). 77 Prozent gab an, dass es in ihrem Freundeskreis Kontakte zu Menschen aus anderen Ländern gibt (OECD-Schnitt 63 Prozent).

Im Kontrast dazu, zeigt die Befragung allerdings auch ein deutlich niedrigeres Interesse bei deutschen Schülern, etwas über andere Kulturen zu lernen. Zudem gibt es nur einen geringen Glauben daran, viel an globalen Problemen ändern zu können. „Eine mögliche Interpretation ist, dass ein hohes Verständnis für die Komplexität der globalen Probleme eher zu der Einschätzung führt, dass man als Individuum wenig zur Lösung beitragen kann“, sagte die deutsche Pisa-Koordinatorin Kristina Reiss. dpa

