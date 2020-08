Interview mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner: „Es beginnt an der Theke“

Berlin.Der Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachtkonzern bei Gütersloh hält die Republik in Atem. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kündigt substanzielle Verbesserungen für die Beschäftigten an. Künftig müsse es wieder mehr kleine Betriebe geben, so die Ministerin im Interview. An diesem Freitag hat Klöckner zu einem Branchengespräch Fleisch eingeladen.

Frau Klöckner,

...