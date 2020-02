Investition statt Korruption

Nairobi.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Anstrengungen der kenianischen Führung bei der Korruptionsbekämpfung gewürdigt und sie ermutigt, auf diesem Weg fortzufahren. Zum Auftakt seines Staatsbesuchs machte er am Montag nach einem Gespräch mit Präsident Uhuru Kenyatta in Nairobi deutlich, dass dies deutsche Unternehmen auch zur Voraussetzung für weitere Investitionen in Kenia machten.

Steinmeier lobte Kenias Rolle bei der Flüchtlingsaufnahme und bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Er sprach von einer „großen Wertschätzung“ für dieses Engagement.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Kenyatta hatte Steinmeier zuvor an seinem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt. Ihr anschließendes Gespräch dauerte doppelt so lange wie ursprünglich geplant. Kenyatta bekundete im Anschluss großes Interesse an weiteren Investitionen aus Deutschland. „Wir freuen uns sehr über das Interesse, das deutsche Firmen gezeigt haben.“ Kenia wolle die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU stärken, gerade in den Bereichen Landwirtschaft, verarbeitende Industrie und in der Startup-Szene, die in Kenia gewachsen sei.

Steinmeier nannte es dafür entscheidend, dass die Bekämpfung der Korruption – wie von Kenyatta angekündigt – „zu den Prioritäten der kenianischen politischen Führung gehört“. dpa

