Iran reklamiert Grenzverletzung

Washington/Teheran.Mit dem Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch den Iran ist der Konflikt zwischen Washington und Teheran gefährlich eskaliert. Der Chef der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami, sagte am Donnerstag: „Das war eine klare und konsequente Botschaft an diejenigen, die unsere Grenzen verletzen wollen.“ Die US-Armee bestätigte den Abschuss, dementierte aber iranische Angaben, wonach das unbemannte Flugzeug in den iranischen Luftraum eingedrungen war. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: „Der Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht!“

Der Vorfall schürte die Angst vor einer militärischen Konfrontation. Offen blieb zunächst, wie die USA reagieren werden. Trump und die iranische Führung haben betont, dass sie keinen Krieg wollen. Trump hatte im vergangenen Monat aber mit dem „offiziellen Ende des Irans“ gedroht, sollte die Führung in Teheran „kämpfen“ wollen. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) war die US-Drohne bei Kuh-Mubarak in der Provinz Hormusgan in den iranischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden. Außenamtssprecher Abbas Mussawi sagte: „Wir verurteilen aufs Schärfste diesen provokativen und aggressiven Akt und warnen eindringlich vor der Verletzung unseres Luftraums.“

Washington bezweifelt Angaben

Der Iran wolle mit niemandem Krieg, sei aber auf jeden militärischen Konflikt vorbereitet, sagte der Chef der Revolutionsgarden. Die „rote Linie“ des Irans seien dabei seine Grenzen. „Jeder, der die überschreitet, wird zerstört und auch nicht mehr (in sein Land) zurückkehren“, sagte General Salami nach Angaben des IRGC-Webportals. Das US-Zentralkommando Centcom, das die Truppen im Nahen Osten führt, teilte mit: „Iranische Berichte, dass das Flugzeug über dem Iran war, sind falsch.“ Es habe sich um einen „nicht provozierten Angriff“ im internationalen Luftraum gehandelt. Das unbemannte Flugzeug vom Typ „RQ-4A Global Hawk“ sei von einer iranischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden, als es in der Nacht zum Donnerstag über der Straße von Hormus flog.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Seestraßen überhaupt. Sie verbindet die ölreiche Golfregion mit dem offenen Meer. Über die Strecke läuft ein großer Teil des weltweiten Öltransports per Schiff. Erst in der vergangenen Woche hatten Angriffe auf zwei Öltanker in der Region die Spannungen zwischen Washington und Teheran angeheizt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump macht den Iran dafür verantwortlich. Die Führung in Teheran weist das zurück.

Der saudische Staatsminister für Auswärtiges, Adel al-Dschubair, warnte, sollte der Iran die Straße von Hormus sperren, werde es eine „sehr, sehr starke“ Reaktion geben. Saudi-Arabien exportiert durch die Meerenge Erdöl. Al-Dschubair bekräftigte, sein Land wolle keinen Krieg mit dem Iran. Teheran müsse aber sein aggressives Verhalten ändern, sagte er vor Journalisten in London, wie der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete.

Mit dem Abschuss der US-Drohne demonstrierte der Iran – der über das russische Raketenabwehrsystem S-300 verfügt – auch seine militärischen Fähigkeiten. Die Global-Hawk-Drohne ist nach Angaben des Herstellers Northrop Grumman für den Einsatz in extrem hohen Flughöhen konstruiert. Die Drohne kann bis zu 19,8 Kilometer hoch fliegen. Das unbemannte Flugzeug ist knapp 15 Meter lang und hat eine Spannweite von 40 Metern.

