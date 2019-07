Iran schlägt Tausch vor

Teheran/Stockholm.Zur Beilegung des Tankerstreits mit Großbritannien hat der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Austausch der festgesetzten Öltanker beider Länder angeregt. „Wir wollen keine Spannungen“, sagte Ruhani bei am Mittwoch. Der Iran sei nicht stur und wolle keinen Konflikt mit den Briten und Europäern am Persischen Golf. Wenn sich die Briten auch in Gibraltar an die Vorschriften hielten, würden sie eine angemessene Antwort erhalten. Am 4. Juli war ein Supertanker mit Öl aus dem Iran in Gibraltar an die Kette gelegt worden. Am 19. Juli hatten die Iranischen Revolutionsgarden den unter britischer Flagge fahrenden Tanker „Stena Impero“ festgesetzt. Dessen Reederei teilte am Mittwoch mit, sie habe am Dienstagabend erstmals mit der Besatzung sprechen können. Der Kapitän erklärte demnach, dass die Besatzung in Sicherheit sei.

Reeder appellierten an die Konfliktparteien, sich an den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg zu wenden und so aufzuklären, was tatsächlich vorgefallen ist, sagte Ralf Nagel, Präsidiumsmitglied des Verbands Deutscher Reeder. dpa

