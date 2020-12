Iran will Atom-General rächen

Teheran.Auf den mit Blumen geschmückten Sarg ist die iranische Flagge gespannt. An der Seite prangt ein Foto von Mohsen Fachrisadeh, der als Vater des iranischen Atomprogramms und wichtigster Raketenexperte des Landes galt. Soldaten geben ihm das letzte Geleit. Am Begräbnis des 59-Jährigen, der am Freitag bei einem Anschlag getötet worden war, nehmen nur enge Familienmitglieder und Generäle teil – auch im Iran wütet Corona. Doch das ganze Land schaut zu: Die Zeremonie am Montag in Teheran ist live im Staatsfernsehen zu sehen.

Die Attentäter sind noch nicht identifiziert, die iranische Führung hat aber die Schuldigen bereits ausfindig gemacht: „hiesige Söldner“ der USA, Israels und der Exil-Oppositionsbewegung der Volksmudschahedin. Fachrisadeh war nicht nur Atomspezialist, sondern auch Brigadegeneral der Islamischen Revolutionsgarde.

Bei dem Angriff habe es sich um eine Operation mit „einem völlig neuen Stil und einer völlig neuen Methode“ gehandelt, erklärt der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Ali Schamchani. Es sei eine Attacke „mit elektronischer Ausrüstung“ gewesen, bei der „niemand am Tatort anwesend war“. Sicherheitsexperten sprachen von „ferngesteuerten Maschinengewehren“. Schnell liegt das Wort von Vergeltung in der Luft. „Unsere Feinde wissen, dass kein Verbrechen im Iran unbeantwortet und unbestraft bleiben wird“, sagt Verteidigungsminister Amir Hatami in der Trauerrede. Auch sollten die „Terroristen“ wissen, dass der Märtyrertod eine Ehre sei. Der tödliche Anschlag werde den Fortschritt des iranischen Atomprogramms nicht stoppen, da Fachrisadehs Weg „noch konsequenter“ von iranischen Wissenschaftlern fortgesetzt werde.

Rohani mahnt zur Zurückhaltung

Für die Ermordung des Atomphysikers fordern die Hardliner im Land Rache. Ihr Sprachrohr, die Tageszeitung „Kejhan“, verlangt gar einen militärischen Angriff auf die israelische Hafenstadt Haifa. Präsident Hassan Rohani jedoch warnt vor einer drastischen Reaktion, da die Attentäter genau dies bezwecken wollten, um einen neuen Konflikt mit dem Iran zu provozieren. Die Bluttat trägt die Handschrift des israelischen Geheimdienstes Mossad. Jerusalem hat die Sorge, dass der Iran bald über die Fähigkeit verfügt, Kernwaffen herzustellen.

Der Konflikt könnte kurz vor Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump in einen militärischen Schlagabtausch zwischen den Vereinigten Staaten und der Islamischen Republik münden. Erst vorletzte Woche diskutierte Trump mit engsten Vertrauten Möglichkeiten, iranische Atomanlagen zu bombardieren. Diese rieten jedoch ab.

Für die iranische Führung war 2020 ein Jahr spektakulärer Blamagen. Am 3. Januar ermordete eine US-Drohne nahe dem internationalen Flughafen von Bagdad den populären General der Al-Quds-Auslandsbrigade, Qassim Soleimani. Im Juli zerstörte mitten in der schwer bewachten Atomanlage Natanz eine gewaltige Explosion das technische Herzstück des Nuklearprogramms, eine Halle wertvoller Maschinen, mit denen Iran seine neuesten Uran-Hochleistungszentrifugen montiert und testet. Auch in anderen Teilen der Islamischen Republik kam es während des Sommers immer wieder zu mysteriösen Bränden und Explosionen.

Diese Häufung schwerster Attentate stellt die tief zerstrittene Macht-elite der Islamischen Republik vor ein Dilemma. Mit Qassim Soleimani verlor sie ihren besten General, mit Mohsen Fachrisadeh ihren wichtigsten Atomforscher. Mit einer iranischen Kommandoaktion oder gar einem offenen Waffengang würden die Hardliner daheim jedoch den weiteren wirtschaftlichen Niedergang und neue innere Unruhen riskieren wie zuletzt vor einem Jahr im November 2019.

Vieles spricht dafür, dass das Regime bei einer möglichen Vergeltung für die Ermordung Fachrisadehs eher Zurückhaltung übt. Die Moderaten um Präsident Hassan Rohani wissen: Nur wenn der Iran diese Demütigung wegsteckt, gibt es nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden eine Chance für die Rückkehr zum Atomvertrag und für Erleichterungen bei den Sanktionen. „Wir werden zu gegebener Zeit antworten“, versuchte Rohani die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen und warb für „strategische Geduld“.

