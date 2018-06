Irrfahrten auf dem Mittelmeer

Anzeige

Die Irrfahrten der NGOs auf dem Mittelmeer häufen sich. Das ist vor allem im Interesse der neuen italienischen Regierung von Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsnationalen Lega um Innenminister Salvini. Italien trug bisher die Hauptlast der Mittelmeer-Flüchtlinge, 600 000 Menschen kamen in den vergangenen Jahren vor allem aus Libyen. Die irrlichternden Flüchtlingsschiffe sollen nun ein Hebel sein, um Europa vor dem EU-Flüchtlingsgipfel am Donnerstag und Freitag zum Umdenken zu zwingen.

Der erste Adressat Italiens ist dabei Frankreich, das an der ligurischen Grenze seit Jahren Migranten abweist und seine Aufnahmeverpflichtungen laut Salvini nicht erfüllt. „Frankreich redet viel, aber bekommt wenig hin“, sagte der Innenminister gestern. Die französische Europaministerin Nathalie Loiseau hatte der italienischen Regierung am Montag vorgeworfen, aus politischem Kalkül künstlich ein Notstandsszenario geschaffen zu haben. Seit Jahresbeginn landeten nur gut 16 000 Menschen an Italiens Küsten, im Vorjahr waren es rund 120 000. Auch insgesamt ging die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer zurück. Im ersten Halbjahr 2018 kamen über die drei Mittelmeerrouten 50 430 Migranten, 2017 waren es insgesamt knapp 185 000.

Die NGOs stehen auch deshalb so stark im Fokus der Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega, weil sich an ihnen medienwirksam und an die heimischen Wähler gerichtet ein Exempel statuieren lässt. Die Botschaft: Italien wehrt sich endlich gegen unkontrollierte Massenankünfte. Zu diesem Zweck änderte jüngst das für die Küstenwache zuständige Verkehrsministerium in Rom drastisch die Notfallprozeduren für Seenotrettungen im Mittelmeer. Seit Beginn der Operation Mare Nostrum im Jahr 2013 wurde die italienische Küstenwache auch bei Notrufen in der libyschen Rettungszone aktiv. Vor Tagen ordnete Verkehrsminister Danilo Toninelli an, dass solche Notrufe an die libysche Küstenwache weitergereicht werden müssen. Diese ist jedoch schlecht ausgerüstet und antwortet nicht auf alle Seenotrufe.

Noch mehr Tragödien?

Beinahe hinter den Kulissen hatte Italien am Montagabend die Landung eines seit Freitag wartenden Frachtschiffes im sizilianischen Hafen Pozzallo mit 108 Migranten gestattet. Auch Boote der italienischen Marine bringen immer wieder hunderte Migranten in Italien an Land. Marine und Küstenwache wurden inzwischen angewiesen, weiter von den libyschen Gewässern entfernt zu patrouillieren. Die Flüchtlingsüberfahrten sollen erschwert werden. Das Risiko einer neuen Flüchtlingstragödie wie in vergangenen Jahren dürfte dadurch weiter steigen.

