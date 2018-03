IS-Anhängerin in Türkei verhaftet

Anzeige

Stuttgart.Das Auswärtige Amt prüft nach eigenen Angaben Berichte über eine Festnahme der mutmaßlichen deutschen IS-Anhängerin Sarah O. aus Konstanz. „Die Botschaft Ankara steht mit den türkischen Behörden in Kontakt und versucht, Informationen zu sichern“, sagte ein Ministeriumssprecher gestern. Sarah O. und ihr Ehemann seien in der Türkei festgenommen worden, berichtete zuvor der SWR. Die mittlerweile 20-jährige Tochter einer Deutschen und eines Algeriers soll sich 2014 islamistischen Rebellen in Syrien angeschlossen haben. Die türkische Nachrichtenagentur DHA hatte in der vergangenen Woche berichtet, Soldaten hätten Sa-rah O. sowie ihren Ehemann und die Kinder im Distrikt Akcakale in der Provinz Sanliurfa beim versuchten Grenzübertritt festgenommen. dpa