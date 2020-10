Isoliert oder weltoffen?

Washington.John Bolton hält den Rückzug der USA aus der Nato bei einer Wiederwahl Donald Trumps für „ein sehr reales Risiko“. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten sagte kürzlich in einem Interview, in einer zweiten Amtszeit wäre das „politische Sicherheitsgeländer“ nicht mehr vorhanden, das einen Nato-Austritt bisher verhindert hatte. Die Alliierten in Europa blickten schon während der vergangenen Jahre wie das Kaninchen auf die Schlange. Trump drohte mehr als einmal damit, aus der Nato auszutreten, falls die Verbündeten nicht höhere Sicherheitslasten schulterten.

Zahlreiche Abkommen gekündigt

Der US-Präsident hat eine transaktionale Weltsicht, in der „amerikanische Sicherheitsgarantien“ eine Ware sind, für die andere eine Gegenleistung erbringen müssen. Dies steht im Kontrast zur Kernidee der Sicherheitssolidarität im nordatlantischen Bündnis. Der ehemalige politische Direktor im Außenministerium, Richard Haas, macht im Herzen der Außenpolitik Trumps eine isolationistische „Rückzugsdoktrin“ aus. Eine der ersten Amtshandlungen sei das Ausscheren aus der „Trans-Pacific Partnership“ (TPP) gewesen.

Trump kündigte das Weltklima-Abkommen auf, zog sich aus dem Atom-Abkommen mit Iran, dem Rüstungskontroll-Abkommen INF, der UNESCO, der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und zuletzt der Weltgesundheitsorganisation WHO zurück.

Joe Biden verspricht ein großes Restaurationsprojekt. Der ehemalige Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des US-Senats und Vizepräsident Barack Obamas will in alle multilateralen Organisationen sowie das Weltklima-Abkommen zurückzukehren und die Nato stärken.

Trump dagegen fühlt sich nach eigenen Aussagen wie magisch von Diktatoren und Despoten angezogen. „Je härter und gemeiner sie sind“, desto besser sei sein Verhältnis zu ihnen, gestand der Präsident in einem Interview mit Bob Woodward. In den Sinn kommt die Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Trump mit Samthandschuhen anfasst, Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un, mit dem er sich zwei Mal ohne Vorbedingungen traf, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, an den er die kurdischen Verbündeten in Syrien verriet, und der saudische Kronprinz, Mohammed bin-Salman, den er vor Konsequenzen wegen mutmaßlicher Verstrickungen im Fall des Mordes an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi schützte.

Jeder der genannten Staatsführer wird Probleme mit einem Präsidenten Biden bekommen, der fest in der Wertewelt des Westens verankert ist. „Diejenigen, die mich nicht mögen, respektieren mich, und die, die mich mögen, auch,“ erklärte er sein Ansehen auf internationaler Bühne. „Ich bekomme Dinge erledigt.“

Trump dagegen hat für sein Agieren auf internationaler Bühne nicht viel vorzuweisen. Weder in Nordkorea noch in Iran sind greifbare Ergebnisse zustande gekommen. Der Handelskrieg mit China bescherte den USA ein noch größeres Handelsbilanzdefizit als zuvor. Und Putin denkt nicht im Traum daran, seine Aggressionen in der Ukraine einzustellen und die Krim-Halbinsel zu räumen. Auch der viel beschworene Friedensplan für den Nahen Osten ist bisher mehr Wunsch als Wirklichkeit. Mit Ausnahme vielleicht der Annäherung Israels an die Golfstaaten.

Das Meinungsforschungsinstitut PEW stellte in seiner jüngsten Studie zum Ansehen der USA in der Welt im September dieses Jahres fest, dass dieses einen Tiefpunkt erreicht habe. Unter dem „Amerika-First“-Präsidenten hat die Supermacht ihre „Softpower“ eingebüßt. Die Amerikaner stehen am 3. November außenpolitisch somit vor einer klaren Wahl. Wollen sie die Rückzugs-Doktrin des „Amerika-zuerst“-Präsidenten fortsetzen oder jemanden ins Weiße Haus schicken, der verspricht, eine breite Allianz des Westens anzuführen?

